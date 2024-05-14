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Экономика

Владимир Зубов: Вектор развития производства серьезно изменился

14.05.2024 13:21|ПсковКомментариев: 0

Вектор развития производства в Псковской области и в России в целом серьезно изменился. Это накладывает свой отпечаток на состояние бизнеса. Об этом сообщил президент Союза «Торгово-промышленная палата Псковской области» Владимир Зубов в программе «Эхономика» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Сегодня бизнес испытывает среднее состояние между желанием работать и работать эффективно и невозможностью это делать настолько эффективно, насколько он хочет. Это связано с большим перечнем обстоятельств, но основной кризис, который преодолевает и бизнес, и государство — это недостаточность тех товаров, которые мы раньше могли закупать», - сказал Владимир Зубов.

Гость студии пояснил, что недостаток этих товаров возник в связи с санкционными и антисанкционными решениями, а также с серьезным изменением вектора развития производства с позиции «чего не хватает - докупим», на позицию «давайте как можно больше производить у нас, а докупать только то, чего экстренно не хватает и что не составляет стратегического приоритета для РФ».

«То, что является стратегическим приоритетом, мы должны производить сами, чтобы иметь технологическую независимость», - добавил Владимир Зубов.

Теги: #бизнес
Источник: Псковская Лента Новостей
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