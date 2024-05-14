Владимир Зубов: Вектор развития производства серьезно изменился

Вектор развития производства в Псковской области и в России в целом серьезно изменился. Это накладывает свой отпечаток на состояние бизнеса. Об этом сообщил президент Союза «Торгово-промышленная палата Псковской области» Владимир Зубов в программе «Эхономика» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Гость студии пояснил, что недостаток этих товаров возник в связи с санкционными и антисанкционными решениями, а также с серьезным изменением вектора развития производства с позиции «чего не хватает - докупим», на позицию «давайте как можно больше производить у нас, а докупать только то, чего экстренно не хватает и что не составляет стратегического приоритета для РФ».
«То, что является стратегическим приоритетом, мы должны производить сами, чтобы иметь технологическую независимость», - добавил Владимир Зубов.