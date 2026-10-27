 
Экономика

Доллар в ноябре может упасть ниже 80 рублей

0

Доллар в ноябре может опуститься ниже 80 рублей, следует из консенсус-прогноза «Известий». К 18:00 мск 26 октября «американец» торговался около 80,54 рубля. За неделю рубль укрепился к доллару на 2,4%, за месяц — на 4,5%.

Изображение сгенерировано нейросетью

Важным фактором остается ситуация на сырьевых рынках. К вечеру 26 октября Urals стоила около 104 долларов за баррель, Brent — 115 долларов. Благоприятная ситуация на сырьевых рынках и высокое предложение иностранной валюты от экспортеров привели к укреплению рубля, отметил руководитель группы макроэкономики и фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев. Он добавил: в сентябре чистые продажи валюты нефинансовыми компаниями выросли на 26% — до 23,7 миллиардов долларов.

Дополнительную поддержку рублю оказывают высокая ключевая ставка, которую ЦБ сохранил на уровне 14%, и новости о внешнеэкономической и геополитической ситуации.

При этом сдерживать укрепление рубля может рост спроса на валюту со стороны бизнеса и населения, а также увеличение операций Минфина по бюджетному правилу. С 7 октября ежедневный объем покупок валюты и золота ведомством вырос с 2,5 миллиарда до 12,7 миллиарда рублей.

По оценке опрошенных экспертов, в декабре рубль может ослабнуть до 80–85 рублей за доллар из-за традиционного роста спроса на валюту и импортных закупок.

При ухудшении внешних условий курс может приблизиться к 90 рублям. Крепкий рубль выгоден импортерам и потребителям, поскольку снижает стоимость зарубежных товаров, но создает сложности для экспортеров и уменьшает рублевую стоимость их валютной выручки, пояснил аналитик Freedom Global Владимир Чернов.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026