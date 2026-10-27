Доллар в ноябре может упасть ниже 80 рублей

Доллар в ноябре может опуститься ниже 80 рублей, следует из консенсус-прогноза «Известий». К 18:00 мск 26 октября «американец» торговался около 80,54 рубля. За неделю рубль укрепился к доллару на 2,4%, за месяц — на 4,5%.

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Важным фактором остается ситуация на сырьевых рынках. К вечеру 26 октября Urals стоила около 104 долларов за баррель, Brent — 115 долларов. Благоприятная ситуация на сырьевых рынках и высокое предложение иностранной валюты от экспортеров привели к укреплению рубля, отметил руководитель группы макроэкономики и фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев. Он добавил: в сентябре чистые продажи валюты нефинансовыми компаниями выросли на 26% — до 23,7 миллиардов долларов.

Дополнительную поддержку рублю оказывают высокая ключевая ставка, которую ЦБ сохранил на уровне 14%, и новости о внешнеэкономической и геополитической ситуации.

При этом сдерживать укрепление рубля может рост спроса на валюту со стороны бизнеса и населения, а также увеличение операций Минфина по бюджетному правилу. С 7 октября ежедневный объем покупок валюты и золота ведомством вырос с 2,5 миллиарда до 12,7 миллиарда рублей.

По оценке опрошенных экспертов, в декабре рубль может ослабнуть до 80–85 рублей за доллар из-за традиционного роста спроса на валюту и импортных закупок.

При ухудшении внешних условий курс может приблизиться к 90 рублям. Крепкий рубль выгоден импортерам и потребителям, поскольку снижает стоимость зарубежных товаров, но создает сложности для экспортеров и уменьшает рублевую стоимость их валютной выручки, пояснил аналитик Freedom Global Владимир Чернов.