Экономика

Правительство Мишустина взвешенно подошло к вызовам времени — Владимир Зубов

Правительство России под председательством Михаила Мишустина работало в сложный период коронавируса и специальной военной операции. Подход кабмина к решению задач был взвешенным. Такое мнение президент Союза «Торгово-промышленная палата Псковской области» Владимир Зубов выразил в программе «Эхономика» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Правительство Мишустина характерно тем, что пришло в самый разгар ковидного мракобесия. Необходимо было сдержать ту волну негатива и экономического ожидания, непонимания, что будет дальше, как себя вести, насколько это серьезно, с чем мы боремся — с фейками или с реальной болезнью, насколько она зловещая, насколько те запреты, которые были введены, имеют место быть. Ведь разные государства поступали по-разному. Здесь нужно отметить взвешенный подход и Михаила Владимировича, и кабинета министров, который работает под его руководством. Это испытание было выдержано, и ряд негативных моментов, включая некоторые перегибы, были сняты», - сказал Владимир Зубов.

Гость студии отметил, что на период председательства Мишустина также выпало начало специальной военной операции. И правительство начало реформу промышленности, исходя из реальных условий, которые диктует время.

«В этом плане никто из опытных аналитиков и не ожидал, что произойдет коренной перелом, потому что в такие моменты, временные периоды, когда важна стабильность, не меняется коренным образом та движущая сила, исполнительный механизм, который приводит все в действие», - заключил он.

Напомним, Михаила Мишустина утвердили премьер-министром РФ на второй срок.