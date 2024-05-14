Правительство Мишустина взвешенно подошло к вызовам времени — Владимир Зубов

Правительство России под председательством Михаила Мишустина работало в сложный период коронавируса и специальной военной операции. Подход кабмина к решению задач был взвешенным. Такое мнение президент Союза «Торгово-промышленная палата Псковской области» Владимир Зубов выразил в программе «Эхономика» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Гость студии отметил, что на период председательства Мишустина также выпало начало специальной военной операции. И правительство начало реформу промышленности, исходя из реальных условий, которые диктует время.
«В этом плане никто из опытных аналитиков и не ожидал, что произойдет коренной перелом, потому что в такие моменты, временные периоды, когда важна стабильность, не меняется коренным образом та движущая сила, исполнительный механизм, который приводит все в действие», - заключил он.
Напомним, Михаила Мишустина утвердили премьер-министром РФ на второй срок.