Экономика

Россия и Белоруссия будут совместно готовить аграриев для Союзного государства

Молодые россияне и белорусы будут постигать азы аграрной науки в колледжах белорусского Городка и российского Пскова. Ребята будут учиться по одинаковым учебникам, закупки необходимого оборудования и техники будут централизованными. К единообразию планируется привести и водительские права категорий В, С, D, а также тракторные.

«К нам в Городок едут учиться, в том числе, из России. Вчерашних школьников мотивирует широкий спектр получаемых профессий, в том числе и бесплатные права», – рассказал преподаватель Городокского колледжа Евгений Червинский.

Помимо двух колледжей, в проекте участвуют Белорусская государственная сельскохозяйственная академия и Великолукская государственная сельскохозяйственная академия. Объем финансирования в проект - 370 млн российских рублей, пишет RuNews24.

Городокский колледж плотно сотрудничает с такими признанными белорусскими производителями сельхозтехники, как МТЗ и «Гомсельмаш». По словам директора учебного заведения Владимира Шитько, важно, чтобы ребята знали свою технику.

«Наша цель - сработать на унификацию систем профессионального образования. Мы живем в Союзном государстве, поэтому кадровые вопросы надо решать сообща», - убежден Владимир Шитько.