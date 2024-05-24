Экономика

Порог доходов для прогрессии НДФЛ может составить около 150 тысяч рублей

В интересах соблюдения «разумной, справедливой прогрессии» и в том числе сохранения конкурентоспособности России по сравнению с другими странами рекомендуется «нижний порог шкалы [налога на доходы физических лиц, НДФЛ] установить исходя из дохода — не менее чем двукратный размер среднемесячной номинальной заработной платы по Российской Федерации», говорится в расширенных рекомендациях по изменению налоговой системы, утвержденных профильным комитетом Госдумы по бюджету и налогам.

По оценке депутатов, такое решение позволит избавить «подавляющее большинство граждан» от повышения налоговой нагрузки. Сейчас в России действует двухступенчатая шкала НДФЛ со ставками: 13%, а для части доходов выше 5 млн руб. в год — 15%, пишет РБК.

«Представляется целесообразным не повышать ставки действующей двухступенчатой шкалы, а ввести многоступенчатую шкалу налогообложения так, чтобы было обеспечено плавное повышение налоговой нагрузки в зависимости от получаемых доходов, что сгладит переход из одной категории в другую», — говорится в рекомендациях.

«До настоящего времени российская налоговая система позволяла конкурировать на рынке капиталов и на рынке труда. Вместе с тем в условиях беспрецедентного санкционного давления на российскую экономику эта задача усложнилась. В этой связи при совершенствовании налоговой системы необходимо сохранить конкурентоспособность российской экономики и привлекательность налоговой системы Российской Федерации, в первую очередь в сравнении со странами ЕАЭС и другими дружественными странами во избежание перетока налоговой базы и кадров в эти страны», — говорится в рекомендациях.

Исходя из данных за 2023 год, средняя номинальная зарплата в России составила 74 854 руб. в месяц, двукратный ее размер — 149 708 руб. В пересчете на год двукратный размер дает почти 1,8 млн руб. доходов. Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, в 2024 году среднемесячная номинальная зарплата составит 83 698 руб. (в таком случае двукратный размер за год может составить около 2 млн руб.). В случае изменения законодательства в части прогрессии НДФЛ новые правила вступят в силу не раньше 1 января 2025 года.

Депутаты обращают внимание на то, что действующий порог для применения налога на профессиональный доход (налога на самозанятость) составляет 2,4 млн руб. в год, или 200 тыс. руб. в месяц. Доходы самозанятого до достижения этого лимита облагаются ставками в 4% (с доходов от физлиц) или 6% (с доходов от юрлиц и ИП). Этот спецрежим закреплен до конца 2028 года, и депутаты рекомендуют его не менять.

В целях поддержки семей с детьми комитет рекомендует увеличить стандартные налоговые вычеты для семей с двумя детьми — до 2800 руб., для семей с тремя и более детьми — до 6000 руб. Ранее говорилось, что такие меры будут предусмотрены для семей с «невысокими» доходами. Речь идет о двукратном увеличении стандартных вычетов по НДФЛ, впервые предложенном президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию 29 февраля 2024 года.

По действующему законодательству 1400 руб. зарплаты освобождается от НДФЛ за первого ребенка, столько же — за второго ребенка, за третьего и каждого последующего ребенка — еще по 3000 тыс. руб. (эти вычеты доступны всем, независимо от дохода). Таким образом, у семьи с тремя детьми месячная прибавка к зарплате сейчас составляет 754 руб., теперь ее планируется увеличить за счет удвоения вычетов. В настоящее время эти вычеты прекращаются при достижении зарплаты 350 тыс. руб. с начала года, и этот предельный доход предложено поднять до 450 тыс. руб. в год.

Кроме того, депутаты поддержали предложение, высказанное министром финансов Антоном Силуановым, «о введении нового налогового вычета для многодетных семей за счет средств федерального бюджета по итогам налогового периода».