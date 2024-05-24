Экономика

Нарушителей на торгах будет определять искусственный интеллект

В России планируют создать государственную информационную систему по предупреждению, выявлению и пресечению ограничивающих конкуренцию соглашений. Она поможет Федеральной антимонопольной службе (ФАС) оперативно выявлять картельные сговоры. Соответствующий законопроект правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Документ дополняет закон «О защите конкуренции» отдельной статьей о создании такой государственной информационной системы. Ее оператором определена Федеральная антимонопольная служба, а порядок создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации должно утвердить правительство.

В ФАС пояснили, что при расследовании картелей служба ранее в опытном режиме использовала автоматизированную информационную систему (АИС) «Антикартель».

«Наработки использования этой системы в настоящее время применяются ведомством для создания государственной информационной системы (ГИС) «Антикартель», — сообщили «Парламентской газете» в ведомстве.

В ФАС отметили, что с помощью элементов искусственного интеллекта система будет ежедневно и автоматически анализировать все торги. Кроме того, она будет интегрирована «с информационными системами и базами данных органов власти и компаний», что позволит оперативно получать необходимые данные, сокращая число направляемых запросов. Первоначально функционал АИС позволял отслеживать только часть проводимых торгов.

Все это, по мнению ФАС, приведет к значительной экономии бюджетных средств, ведь когда при проведении государственных и муниципальных закупок участники отказываются от конкурентной борьбы, контракты заключают по начальной стоимости либо с минимальным снижением.