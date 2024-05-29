Экономика

Александр Котов: Мнение, что столица «высасывает деньги из регионов», — в корне неправильно

Мнение о том, что столица «высасывает деньги из регионов», — в корне неправильная позиция, заявил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в программе «Дом Советов» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Это в корне неправильная позиция. Что значит, деньги высасывают из регионов? Оставьте нам ровно столько, сколько мы зарабатываем, и мы проживем без вас. Надо иметь в виду, что часть общегосударственных вопросов финансируется исключительно за счет средств федерального бюджета», - сказал Александр Котов и отметил, что для решения этих вопросов федеральный бюджет необходимо наполнять.

Например, продолжил спикер парламента, федерация финансирует содержание армии, полиции, Росгвардии, различных государственных институтов, без которых государство не может существовать. «Надо обеспечивать охрану госграницы, строить космодромы, запускать космическое корабли, изучать космическое пространство, развивать науку», - подчеркнул Александр Котов.

По мнению гостя студии, несправедливо заявлять, что Псковская область обращается в Москву «с протянутой рукой».

«С протянутой рукой идут те, кто сам ничего не делает и говорит: "Дайте нам денег, мы не можем прокормиться". Мы так не делаем. Мы говорим, что мы сделали и почему наши дальнейшие усилия не могут привести к развитию региона, потому что мы не обладаем соответствующими возможностями», - пояснил председатель областного Собрания.