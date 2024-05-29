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Экономика

Александр Котов: Мы готовы поддерживать любые инвестпроекты

29.05.2024 14:48|ПсковКомментариев: 0

Инвесторы, которые хотят зайти в Псковскую область, могут рассчитывать на поддержку власти. Об этом сообщил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в программе «Дом Советов» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы готовы поддерживать любые инвестиции, которые намерены сегодня наши уважаемые предприниматели осуществлять в Псковской области, всячески помогать, сопровождать, выделять необходимые ресурсы для этого. Все, что в наших силах и в наших полномочиях», - сказал Александр Котов.

Спикер парламента добавил, что предприниматели — «люди предприимчивые», и как только они увидят возможность заработать деньги, они зайдут в регион. Региональные власти со своей стороны готовы оказать поддержку, в том числе предоставить землю для завода на территории особой экономической зоны «Моглино».

Пресс-портрет
Котов Александр Алексеевич председатель Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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