Александр Котов: Мы готовы поддерживать любые инвестпроекты

Инвесторы, которые хотят зайти в Псковскую область, могут рассчитывать на поддержку власти. Об этом сообщил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в программе «Дом Советов» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Спикер парламента добавил, что предприниматели — «люди предприимчивые», и как только они увидят возможность заработать деньги, они зайдут в регион. Региональные власти со своей стороны готовы оказать поддержку, в том числе предоставить землю для завода на территории особой экономической зоны «Моглино».