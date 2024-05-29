Экономика

Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о формировании налоговых уведомлений за 2023 год

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы онлайн-брифинга, который в эти минуты начинается в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

Налоговые органы Псковской области завершают работу по формированию налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов физических лиц за 2023 год. Каких категорий граждан это коснется? Какая информация обычно содержится в налоговых уведомлениях? Когда начнется их рассылка? Как исключить риск потери налогового уведомления?

На эти и другие вопросы сегодня ответят: