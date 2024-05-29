Экономика

Онлайн-брифинг о формировании налоговых уведомлений за 2023 год. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись онлайн-брифинга, который прошел в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» сегодня, 29 мая.

Налоговые органы Псковской области завершают работу по формированию налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов физических лиц за 2023 год. Каких категорий граждан это коснется? Какая информация обычно содержится в налоговых уведомлениях? Когда начнется их рассылка? Как исключить риск потери налогового уведомления?

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