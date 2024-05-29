Экономика

135 тысяч уведомлений об уплате налога на имущество направили псковичам в электронном виде в 2023 году

Число людей, которые используют электронные сервисы налоговых органов, растет с каждым годом. Об этом сообщил заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Алексей Салтыков в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM).

«За прошлый год было направлено 330 тысяч сводных налоговых уведомлений об уплате имущественных налогов физических лиц, из них 135 тысяч было направлено в электронном виде - это составляет 41%. В 2022 году было направлено 327 тысяч уведомлений и процент составлял 33%. То есть рост составил 8%», - рассказал Алексей Салтыков.

Заместитель руководителя отметил, что с каждым годом люди все больше и больше доверяют электронным сервисам налоговой службы.