Экономика

Игорь Иванов: Прогрессивная шкала налогообложения – очередная победа профсоюзов России

Прогрессивная шкала налогообложения – это очередная победа профсоюзного движения России, заявил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облсовпрофе.

Необходимость плавного введения дифференцированной шкалы НДФЛ, налогового вычета семьям с двумя и более детьми, имеющим невысокие доходы, отмены «курсовых» пошлин и изменении налогообложения прибыли с учётом стимулирования инвестиций через федеральные налоговые вычеты поддержано профсоюзной стороной в ходе заседания Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально трудовых отношений.

«На протяжении многих лет мы заявляли о том, что справедливая система удержания налогов – это когда богатые платят больше, тем самым вносят больший вклад в развитие страны, которая даёт возможность зарабатывать. Это путь социального государства, обязанность которого помогать и поддерживать всех граждан страны, в особенности тех, кто находится в сложной жизненной ситуации, не имея возможности полноценно трудиться, испытывает различного рода трудности и ограничения», - отметил Игорь Иванов.

Правительство России прогнозирует, что при внедрении данной системы будет серьёзно увеличена доходная часть бюджетов всех уровней, а это повышение заработных плат, социальных льгот и выплат, модернизация производства, инвестирование в экономику, реализация инфраструктурных проектов и общий вклад бизнеса в приближение победы в СВО, добавил Игорь Иванов.