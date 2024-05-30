Экономика

Псковская область удерживает 78 место в рейтинге регионов по уровню благосостояния семей

Псковская область удерживается на 78 месте в рейтинге регионов по благосостоянию семей за 2023 год. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости, в котором сопоставлено материальное положение семей на основании официальных данных. Результаты опубликованы сегодня, 30 июня.

Статистика по региону: потенциально возможный остаток денежных средств среднестатистическом семьи с двумя детьми после минимальных расходов в 2023 году составил 15584 тыс., а в семье с одним ребенком - 31554 тыс.

Как показывают исследования, в среднестатистической российской семье с двумя работающими родителями, получающими среднюю по стране зарплату, и двумя детьми после минимальных необходимых трат (здесь и далее в объеме прожиточных минимумов взрослых и детей) по итогам 2023 года потенциально возможный остаток составляет 64,4 тысячи рублей.

По итогам 2023 года такой остаток семьи со средним в регионе заработком родителей превышает общероссийский уровень в десяти регионах. В реальности этот остаток, конечно, меньше (возможно, существенно, в зависимости от уровня потребления), поскольку прожиточный минимум, использованный в расчете, учитывает минимальные жизненные траты, но больше он точно быть не может.

В 11 российских регионах в свободном распоряжении у семьи с двумя детьми со средним заработком после минимальных расходов остается менее 20 тысяч рублей, из них в трех регионах остается менее 10 тысяч рублей. Для сравнения в рейтинге по итогам 2022 года такая ситуация наблюдалась в восьми регионах.

В замыкающую группу рейтинга, где остаток в семьях не превышает 20 тысяч рублей, вошли: Республика Крым (18,2 тысячи рублей), Севастополь (16,5 тысячи рублей), Республика Северная Осетия – Алания (16 тысяч рублей), Псковская область (15,6 тысячи рублей), Ивановская область (13,7 тысячи рублей), Карачаево-Черкесская Республика (11 тысяч рублей), Республика Калмыкия (10,7 тысячи рублей), Республика Дагестан (10,1 тысячи рублей), Чеченская Республика (4,8 тысячи рублей), Республика Ингушетия (2,7 тысячи рублей), Кабардино-Балкарская Республика (-1,7 тысячи рублей).