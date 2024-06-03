Экономика

В Госдуму внесли пакет поправок в бюджет

Бюджетный пакет, включающий в себя поправки в Налоговый кодекс, внесен в Госдуму, сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

По словам депутата, пакет состоит из пяти законопроектов, пишет РИА Новости.

«Этим пакетом вносятся поправки в закон о бюджете на 2024 год, одновременно вносятся изменения в Бюджетный кодекс, в закон о ежегодной выплате работающим родителям, изменяется закон о пенсионном обеспечении военнослужащих, совершенствуется налоговая система», - сказал Макаров.

«До рассмотрения законопроектов в первом чтении мы предполагаем провести специальные встречи с экспертами, экспертные советы, чтобы обсудить вопросы, в каком направлении необходимо корректировать, если есть необходимость корректировать, законы, чем их целесообразно было бы дополнить. Все эти вопросы, как и все заседания комитета по бюджету будут транслироваться в сети Интернет и поэтому будут проходить максимально открыто и публично», - заверил глава думского комитета.