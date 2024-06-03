Экономика

Александр Братчиков: Предприятия даже в условиях санкций работают эффективно

Предприятия в Псковской области даже в условиях санкций работают эффективно, их прибыль растет, налоговые доходы увеличиваются, заявил вице-спикер областного Собрания Александр Братчиков, комментируя итоги заседания комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания 4 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Произошло увеличение областного бюджета. Это налоговые и неналоговые поступления, которые регион собирает сам, без федеральных дотаций. Федеральные дотации тоже увеличены, мы уже сейчас видим, что это порядка 1 млрд 200 млн рублей – безвозмездные поступление на уравнивание, сбалансирование бюджетов, но они будут отражены на следующей сессии. Сейчас основные доходы – налог на прибыль, он увеличился почти на 600 млн рублей. Это говорит о том, что предприятия даже в условиях санкций работают эффективно и увеличивают прибыль. Даже больше, чем это было запланировано изначально в бюджете. Соответственно, экономика нашего региона работает. Также увеличены доходы на НДФЛ, потому что зарплата выросла», - сказал Александр Братчиков.

Он отметил, что поправках к бюджету расходы в основном социально ориентированы. В первую очередь, предусмотрено увеличение заработной платы, а также обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан.