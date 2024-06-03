Экономика

Доходы бюджета Псковской области увеличились более чем на миллиард рублей

Новые параметры доходов и расходов Псковской области утвердили депутаты на сессии областного Собрания 5 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Доходная часть за счёт федеральных средств и увеличения плана по налоговым и неналоговым поступлениям возрастает на 1 млрд 56 млн 480 тысяч рублей, расходы увеличиваются на 928 млн 922 тысяч рублей.

Общий объём государственной программы «Развитие здравоохранения» увеличивается на 576,3 млн рублей. В частности, за счёт средств областного бюджета на лекарственное обеспечение льготников выделяется 343,5 млн рублей. На 19,2 млн рублей увеличены лимиты на реконструкцию и строительство объектов здравоохранения на приграничных территориях.

Увеличены расходы на социальную поддержку граждан. На доиндексацию социальных выплат по социальным законам область выделяет 44,8 млн рублей. Из госбюджета регион получил 25,04 млн рублей на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

С учётом всех изменений доходы региона составят 58 млрд 329 млн 853 тысяч рублей, расходы – 61 млрд 196 млн 395 тысяч рублей, дефицит уменьшится на 127,6 млн рублей и составит 2 млрд 866 млн 542 тысяч рублей.

Как ранее отметил вице-спикер областного Собрания Александр Братчиков, основные доходы – налог на прибыль, он увеличился почти на 600 млн рублей. Депутат обратил внимание, что предприятия Псковской области даже в условиях санкций работают эффективно.

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Помимо этого, уже получено положительное решение Минфина о выделении Псковской области более миллиарда рублей. Эти средства предназначены на обновление автобусного парка – 750 млн рублей, на модернизацию системы образования – около 300 млн рублей и другие расходы. Эти дополнительные средства не отражены в принятых поправках.