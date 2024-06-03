Экономика

На поддержку псковских аграриев в 2023 году направили свыше миллиарда рублей

На поддержку агропромышленного комплекса в 2023 году направлено 1 млрд 137,1 млн рублей, в том числе из областного бюджета – 133,4 млн рублей. Об этом сообщается в докладе о ходе и результатах реализации областной аграрной политики в 2023 году, который депутаты областного Собрания приняли на очередной сессии 5 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий в 2023 году составил 66,1 млрд рублей. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил 106,9 % по отношению к 2022 году.

В структуре сельскохозяйственного производства на долю сельскохозяйственных организаций приходилось 87,8%, личных подсобных хозяйств – 9,3%, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей – 2,9%.