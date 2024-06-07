Экономика

На ПМЭФ-2024 заключили соглашения более чем на шесть триллионов рублей

На Петербургском международном экономическом форуме-2024 (ПМЭФ) заключено 982 соглашения на общую сумму свыше 6,4 триллиона рублей, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

«На площадке форума было подписано 982 соглашения на общую сумму 6 триллионов 430 миллиардов рублей. Это только то, что не является коммерческой тайной», — сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции форума.

Первое место по количеству подписанных соглашений стал Санкт-Петербург - 69 соглашений на сумму свыше 1,2 триллиона рублей, пишет «Прайм».

Всего в этом году в ПМЭФ-2024 приняли участие более 21,3 тысячи участников и представителей СМИ из 139 стран и территорий, включая Россию.

Соглашения, которые заключила Псковская область:

Трехстороннее соглашение между правительством Псковской области, Росреестром и Роскадастром, направленное на укрепление правовой безопасности недвижимости в регионе. Соглашение с Россельхозбанком по дальнейшему развитию кредитной системы, поддержке ключевых компаний АПК и сельских территорий благодаря развитию агротуризма. Соглашение с Архангельской областью о торгово-экономическом и культурном сотрудничестве. Трёхстороннее соглашение о сотрудничестве между правительством Псковской области, «Российским экологическим оператором» и Сбером. При поддержке РЭО и Сбера будет построен экотехнопарк и создана современная инфраструктура для обращения с отходами в рамках президентского нацпроекта «Экология».