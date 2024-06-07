Экономика

Спрос на рационализаторов у псковских компаний вырос на 80% — аналитики

Аналитика рынка труда в первой половине 2024 года показывает, что компании стали больше ценить и предлагать работу соискателям с рационализаторской жилкой и желанием внедрять новые технологии. В Псковской области потребность в рационализаторах у компаний в годовом выражении выросла на 80%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

С начала года в целом по РФ компании искали более 2,7 тысячи рационализаторов, что на 70% больше, чем в первом полугодии 2023 года. В целом по СЗФО спрос на специалистов, умеющих описывать рацпредложения, просчитывать эффективность новинок, а также помогать коллегам выдвигать и внедрять новшества в работу, вырос за год на 30%.

Наиболее часто компании ждут, что рационализаторством будут заниматься технологи, инженеры-конструкторы, сервисные инженеры, а также экономисты.

Наибольшую потребность в рационализаторах сейчас испытывают компании из сферы строительства (18% или каждая пятая вакансия для рационализаторов приходится на эту отрасль). Также в пятёрку отраслей с максимальной потребностью в рационализаторах-специалистах вошли компании, занимающиеся производством промышленного оборудования (12% вакансий от всего объёма), работодатели-производители электроники (7%), а также добывающие компании и работодатели из металлургической сферы (5%).

При этом работодатели предъявляют к рационализаторам достаточно высокие требования. У почти каждой второй компании (в 43% вакансий) от таких специалистов требуется опыт работы с рационализаторскими предложениями не менее 3-6 лет. Более 2\3 компаний (87%) требуют, что рационализаторы работали на территории компании, и лишь 1% работодателей готовы предоставить таким специалистам возможность трудиться удаленно.

Примечательно, что рационализаторская деятельность привлекает и самих работников. Согласно опросу hh.ru, сразу 54% опрошенных жителей СЗФО для улучшения эффективности своей работы и производительности компании постоянно стараются вносить рационализаторские предложения. Наиболее активно стараются улучшить рабочий процесс топ-менеджеры (сразу 64% опрошенных), транспортники, маркетологи и работники сферы продаж (по 60% в каждой профсфере). А вот «ленятся» и не размышляют, как сделать работу проще и легче, чаще всего строители.

Рейтинг актуальных вакансий, связанных с рационализаторством:

1. Технолог, от 120 тысяч рублей на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/99939411

2. Инженер-технолог, до 60 тысяч рублей, https://spb.hh.ru/vacancy/100617112

3. Механик автотранспорта и строительной техники, до 160 тысяч рублей на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/101346996 (Вахта)

4. Начальник участка, от 340 тысяч рублей на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/99015282 (Вахта)

5. Старший горный мастер, от 250 тысяч рублей на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/99075428 (Вахта)

6. Инженер АСУ и КИПиА, до 150 тысяч рублей на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/101073261 (Вахта)

7. Механик автотранспорта и строительной техники, до 160 тысяч рублей на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/101346995 (Вахта)

8. Мастер участка, до 120 тысяч рублей на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/99539551 (Выборг)

9. Мастер электромонтажного участка, до 140 тысяч рублей на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/101338356 (Вахта)

10. Инженер-наладчик, от 150 тысяч рублей на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/98323276.