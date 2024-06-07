Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Кабельный потенциал
экзотика агротуризм
михайловское 60 тысяч гостей
на пороге перезагрузки
где в Пскове получить права
Господин Рейтингомер
топ заведений для выпускников
обзор
ENERGY кешбэк-игра
кадры решают всё
выход есть профилактика суицида
дело ФАПное
ПЭМЗ ищет сотрудников
оксана филиппова интервью
творог правда и мифы
 
 
 
ещё Экономика 07.06.2024 13:330 Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых 10.06.2024 08:400 Спрос на рационализаторов у псковских компаний вырос на 80% — аналитики 10.06.2024 08:200 Минтруд оценил число занятых в тени россиян в 9,6 млн человек 10.06.2024 07:400 Псковская область поднялась на 72 место в рейтинге развития регионов 09.06.2024 15:400 На ПМЭФ-2024 заключили соглашения более чем на шесть триллионов рублей 09.06.2024 14:201 Торговля РФ и США выросла на 20%
 
 
 
Самое популярное 04.06.2024 10:500 Подробности ДТП с погибшими под Псковом: ВАЗ разорвало пополам от удара о дерево 05.06.2024 09:159 В Пскове ввели режим повышенной готовности из-за мусорного коллапса 03.06.2024 12:480 «Избивает СВОшника его же костылем»: полиция проверяет информацию о драке на Завеличье 03.06.2024 22:070 Фотофакт: последствия стихии в Сквере павших борцов в Пскове 04.06.2024 20:418 Перемены не за горами
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Спрос на рационализаторов у псковских компаний вырос на 80% — аналитики

10.06.2024 08:40|ПсковКомментариев: 0

Аналитика рынка труда в первой половине 2024 года показывает, что компании стали больше ценить и предлагать работу соискателям с рационализаторской жилкой и желанием внедрять новые технологии. В Псковской области потребность в рационализаторах у компаний в годовом выражении выросла на 80%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru. 

С начала года в целом по РФ компании искали более 2,7 тысячи рационализаторов, что на 70% больше, чем в первом полугодии 2023 года. В целом по СЗФО спрос на специалистов, умеющих описывать рацпредложения, просчитывать эффективность новинок, а также помогать коллегам выдвигать и внедрять новшества в работу, вырос за год на 30%. 

Наиболее часто компании ждут, что рационализаторством будут заниматься технологи, инженеры-конструкторы, сервисные инженеры, а также экономисты.

Наибольшую потребность в рационализаторах сейчас испытывают компании из сферы строительства (18% или каждая пятая вакансия для рационализаторов приходится на эту отрасль). Также в пятёрку отраслей с максимальной потребностью в рационализаторах-специалистах вошли компании, занимающиеся производством промышленного оборудования (12% вакансий от всего объёма), работодатели-производители электроники (7%), а также добывающие компании и работодатели из металлургической сферы (5%).

При этом работодатели предъявляют к рационализаторам достаточно высокие требования. У почти каждой второй компании (в 43% вакансий) от таких специалистов требуется опыт работы с рационализаторскими предложениями не менее 3-6 лет. Более 2\3 компаний (87%) требуют, что рационализаторы работали на территории компании, и лишь 1% работодателей готовы предоставить таким специалистам возможность трудиться удаленно.

Примечательно, что рационализаторская деятельность привлекает и самих работников. Согласно опросу hh.ru, сразу 54% опрошенных жителей СЗФО для улучшения эффективности своей работы и производительности компании постоянно стараются вносить рационализаторские предложения. Наиболее активно стараются улучшить рабочий процесс топ-менеджеры (сразу 64% опрошенных), транспортники, маркетологи и работники сферы продаж (по 60% в каждой профсфере). А вот «ленятся» и не размышляют, как сделать работу проще и легче, чаще всего строители. 

Рейтинг актуальных вакансий, связанных с рационализаторством:

1.      Технолог, от 120 тысяч рублей на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/99939411

2.      Инженер-технолог, до 60 тысяч рублей, https://spb.hh.ru/vacancy/100617112

3.      Механик автотранспорта и строительной техники, до 160 тысяч рублей на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/101346996 (Вахта)

4.      Начальник участка, от 340 тысяч рублей на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/99015282 (Вахта)

5.      Старший горный мастер, от 250 тысяч рублей на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/99075428 (Вахта)

6.      Инженер АСУ и КИПиА, до 150 тысяч рублей на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/101073261 (Вахта)

7.      Механик автотранспорта и строительной техники, до 160 тысяч рублей на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/101346995 (Вахта)

8.      Мастер участка, до 120 тысяч рублей на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/99539551 (Выборг)

9.      Мастер электромонтажного участка, до 140 тысяч рублей на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/101338356 (Вахта)

10.   Инженер-наладчик, от 150 тысяч рублей на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/98323276

Теги: #работа
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сколько стихотворений Пушкина (или хотя бы фрагментов) вы знаете наизусть?
В опросе приняло участие 194 человека
10.06.2024, 08:400 Спрос на рационализаторов у псковских компаний вырос на 80% — аналитики 10.06.2024, 08:200 Минтруд оценил число занятых в тени россиян в 9,6 млн человек 10.06.2024, 08:000 Пару лосей в борщевике засняли под Псковом 10.06.2024, 07:401 Псковская область поднялась на 72 место в рейтинге развития регионов
10.06.2024, 07:200 Второй тренировочный полет провели воздухоплаватели в Великих Луках 10.06.2024, 07:000 Застройщиков хотят обязать сносить незавершенные в срок долгострои 09.06.2024, 22:250 Два легковых автомобиля столкнулись на круговом перекрестке на Запсковье 09.06.2024, 22:000 Онлайн-игру для детей о правилах безопасности рекомендует МЧС
09.06.2024, 21:400 Депутат Госдумы назвал способ выявить дипфейк 09.06.2024, 21:200 Мужчину с татуировкой в виде куполов во всю спину продолжают искать в Пскове 09.06.2024, 21:080 Пассажир автомобиля ВАЗ пострадал в результате ДТП в Опочке 09.06.2024, 21:040 Женщина ушибла голову при падении в автобусе в Пскове
09.06.2024, 21:000 Стоит ли пускать домашнее животное в кровать, рассказала психолог 09.06.2024, 20:400 Движение транспорта на четырех участках трассы Р-23 ограничат 10 июня 09.06.2024, 20:200 Археологи обнаружили заполненную сокровищами гробницу сына первого императора Китая 09.06.2024, 19:460 Эвакуированному с Псковского озера мужчине стало плохо на рыбалке
09.06.2024, 19:400 Жительницу Палкино подозревают в фиктивной регистрации гражданина Армении 09.06.2024, 19:200 Порядка 140 тысяч китайских туристов посетили Россию без визы 09.06.2024, 19:000 Венчальную литургию совершили в Псково-Печерской духовной семинарии 09.06.2024, 18:400 Врач объяснил, кому противопоказан бег
09.06.2024, 18:200 Великолучанка-воздухоплаватель поборется за звание чемпиона России 09.06.2024, 18:000 Дожди ожидаются на Северо-Западе в начале новой рабочей недели 09.06.2024, 17:400 Водитель автомобиля Mazda погиб в ДТП в Псковском районе 09.06.2024, 17:200 Спектакль «Пушкинские плавания» показывают в Дендропарке Пскова. ФОТО
09.06.2024, 17:000 Молодой человек насмерть разбился на мотоцикле в Порховском районе 09.06.2024, 16:400 Фотовыставка «Псковские рифмы» откроется 14 июня 09.06.2024, 16:200 «Кто-то сильный» уложил дорожный знак на Запсковье 09.06.2024, 16:001 Дни Пушкинской поэзии и русской культуры-2024. ФОТОРЕПОРТАЖ
09.06.2024, 15:400 На ПМЭФ-2024 заключили соглашения более чем на шесть триллионов рублей 09.06.2024, 15:200 «Окончание приключений»: найденный археологами в Выбутах кот уезжает в новый дом 09.06.2024, 15:000 Когда загранпаспорт становится недействительным, напомнили в псковском УМВД 09.06.2024, 14:400 Аэронавты в Великих Луках 9 июня совершат первый тренировочный полет
09.06.2024, 14:201 Торговля РФ и США выросла на 20% 09.06.2024, 14:001 По мотивам Пушкина 09.06.2024, 13:400 Редкие для Пскова украшения нашли археологи у церкви Николы со Усохи 09.06.2024, 13:200 Фестиваль раннесредневековой культуры Руси «Исаборг» завершается в Изборске. ФОТО
09.06.2024, 13:000 Названы регионы, в которых выгодно лечить зубы 09.06.2024, 12:400 Два автомобиля столкнулись на улице Инженерной в Пскове 09.06.2024, 12:200 Мошенники получили от псковичей свыше четырех с половиной миллиона рублей 09.06.2024, 12:000 До +22 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 10 июня
09.06.2024, 11:400 Сливочное масло в России подорожало на 8% 09.06.2024, 11:200 Игорь Иванов поздравил с профессиональным праздником работников легкой промышленности 09.06.2024, 11:000 Псковичам предлагают внести предложения по благоустройству сквера у гостиницы «Рижская» 09.06.2024, 10:400 6 из 10 псковичей считают, что в России есть средний класс — опрос
09.06.2024, 10:200 Врач назвал продукты, которые мешают укреплению костей 09.06.2024, 10:000 Международная встреча воздухоплавателей стартует в Великих Луках 09.06.2024, 09:400 Два спектакля покажут на Днях Пушкинской поэзии в последний день фестиваля 09.06.2024, 09:200 Международный день друзей отмечают 9 июня
09.06.2024, 09:000 Минздрав России рассматривает изменения правил целевого набора обучения 08.06.2024, 22:160 В работе Telegram зафиксировали сбои 08.06.2024, 22:000 Диетолог назвала суточную норму клетчатки 08.06.2024, 21:400 В подмосковном ТЦ муж избил жену на глазах у ребенка
08.06.2024, 21:200 Рособрнадзор призвал направлять жалобы на ход ЕГЭ в специальные структуры 08.06.2024, 21:000 Уникальные предметы из коллекции Псковского музея представили в Рязани 08.06.2024, 20:400 Вылов воблы в России планируется полностью запретить в 2025 году 08.06.2024, 20:200 Эстония хочет ограничить покупку недвижимости для иностранцев
08.06.2024, 20:000 Сбежавшего из больницы мужчину ищут в Псковской области 08.06.2024, 19:401 Экс-глава МИД Австрии подтвердила планы Запада о разделе России на части 08.06.2024, 19:200 Продление маршрута поезда «Ласточка» до Острова не планируется 08.06.2024, 19:000 Названы набирающие популярность виды туризма
08.06.2024, 18:390 Концерты, спектакли и перфомансы сменяют друг друга на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры 08.06.2024, 18:200 Сломавшийся Volkswagen Golf мешает движению на улице Инженерной в Пскове 08.06.2024, 18:000 Движение транспорта ограничат на площади Героев-Десантников в Пскове 9 июня 08.06.2024, 17:410 Барсика на сапборде заметили на берегу реки Черёха
08.06.2024, 17:240 Михаил Ведерников: Пушкин — это живое творчество 08.06.2024, 17:200 Факт незаконной регистрации женщины выявили в Палкинском районе 08.06.2024, 17:000 Диспансеризацию в ФАПе в Неёлово не отменяли, заявили в облздраве 08.06.2024, 16:401 Матвиенко заявила о проблемах в сфере утилизации отходов
08.06.2024, 16:210 Молодой человек в серых шортах пропал в Пустошке 08.06.2024, 16:000 Противоаварийные работы начались в храме Архангелов Михаила и Гавриила (с Городца) в Пскове 08.06.2024, 15:400 Более 100 реконструкторов принимают участие в фестивале «Исаборг» 08.06.2024, 15:200 Факт незаконного привлечения мигрантов к работе выявили на стройплощадке в Пскове
08.06.2024, 15:000 Редкие картины и иконы из фондов представят в Псковском музее 08.06.2024, 14:400 Пушкинское «Я вас любил…» спел со сцены в «Михайловском» Гоша Куценко 08.06.2024, 14:200 Минцифры хочет запретить бизнесу отправлять бумажные запросы в госорганы 08.06.2024, 14:000 Николай Козловский: Работники социальной защиты проявляют высочайший профессионализм и неравнодушие
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru