Экономика

Копии учредительных документов юрлица можно получить онлайн

Получить копии учредительных документов юридического лица и внесенных в них изменений теперь можно без посещения налоговых органов и всего за несколько минут с помощью интерактивного сервиса ФНС России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления ФНС РФ по Псковской области.

Основным преимуществом использования сервиса «Предоставление копий учредительных документов» является снижение временных и финансовых издержек бизнеса, отметили налоговики.

Заинтересованное лицо после обязательной авторизации через Единую систему идентификации и аутентификации (портал Госуслуг) имеет возможность:

найти и просмотреть в отношении конкретного юридического лица список содержащихся в ЕГРЮЛ документов, которые можно получить в электронном виде;

выбрать из представленного списка документы для их получения в электронном виде.

«В случае, когда юридическое лицо действует на основании типового устава, предоставляется информация о номере типового устава и возможность скачать такой типовой устав в формате PDF c электронной цифровой подписью ФНС России. Документы для скачивания доступны в течение трех месяцев с момента их получения. По истечении срока для получения документа, необходимо будет сформировать новый запрос», - отметили в налоговой.

Работа сервиса осуществляется в тестовом режиме. В случае, если запрашиваемые документы при помощи сервиса получить не представляется возможным, то пользователь может обратиться в регистрирующий орган по месту нахождения юридического лица для получения необходимых документов на бумаге в порядке, предусмотренном приказом Минфина России от 5 августа 2019 года №121н.