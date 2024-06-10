Экономика

День фермера отмечается 10 июня в России

10 июня в России отмечается День фермера. С праздником представителей псковского фермерства поздравил Центр компетенцией АПК Псков.

«Поздравляем с Днем фермера всех, для кого работа на земле это призвание. Тех, кто содержит животных и птицу, производит молоко и яйцо, выращивает зерно, овощи, фрукты и ягоды. Ваша кропотливая работа и ответственное отношение к делу — значимый вклад в продовольственную безопасность страны», - отмечается в сообщении.

Центр компетенцией АПК Псков также поблагодарил фермеров за «сложную и многогранную работу, за трудолюбие и упорство» и пожелал «благоприятных условий труда, высоких урожаев и роста производства».

Отметим, что ежегодно в Псковской области реализуются различные меры поддержки, направленные на развитие аграрной сферы. В частности, предусмотрена грантовая поддержка начинающих фермеров, семейных животноводческих ферм и сельского туризма.