Александр Козловский: «Российская полка» может способствовать продвижению продукции отечественных брендов

Господдержка товаров отечественного производства, так называемая «российская полка», в современных экономических условиях может способствовать продвижению продукции российских брендов. Об этом сообщил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в своем Telegram-канале.
Александр Козловский выразил уверенность, что механизм регулирования продвижения российской продукции даст новый импульс развитию непродовольственному сектору, будет способствовать развитию качественной отечественной продукции и удовлетворит спрос покупателей.