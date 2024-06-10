Экономика

Александр Козловский: «Российская полка» может способствовать продвижению продукции отечественных брендов

Господдержка товаров отечественного производства, так называемая «российская полка», в современных экономических условиях может способствовать продвижению продукции российских брендов. Об этом сообщил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

«Отечественным производителям косметики, парфюмерии, бытовой химии не просто конкурировать с зарубежными компаниями, поэтому им определенно нужна помощь. Все последние годы выступаю в поддержку этой идеи. Слова министра промышленности и торговли Антона Алиханова о том, что уже этой осенью в Госдуму может быть внесен законопроект о приоритетном продвижении российских брендов, внушают оптимизм производителям непродовольственных товаров», - отметил он.

Александр Козловский выразил уверенность, что механизм регулирования продвижения российской продукции даст новый импульс развитию непродовольственному сектору, будет способствовать развитию качественной отечественной продукции и удовлетворит спрос покупателей.