 
Экономика

Псковская область презентовала проекты инвесторам на международном форуме

Представители Фонда инвестиционного развития Псковской области приняли участие в XVII Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum», который прошел с 12 по 17 мая в Казани, сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде.

Фото: Фонд инвестиционного развития Псковской области

В этом году мероприятие достигло рекордного масштаба: свыше 10 000 участников из 103 стран и 149 деловых мероприятий по 21 тематическому треку.

«Ключевым событием для нас стала Международная выставка инвестиционных и инфраструктурных проектов, где Псковская область представила свой инвестпотенциал широкой аудитории: инвесторам, бизнесу и партнёрам из России и стран исламского мира», - сообщили в фонде.

 

Выставка впервые прошла в рамках форума, было представлено более 200 готовых инвестрешений из разных регионов России. Экспозиции были посвящены промышленности, сельскому хозяйству, туризму, логистике и другим сферам. Сотрудники регионального Фонда инвестразвития презентовали перспективные инвестпроекты в зонах «Среда для жизни» и «Туризм, спорт и развлечения».

Цель участия — инвестиции в региональные проекты. Как рассказали в Фонде инвестиционного развития Псковской области, инвесторов познакомили с преимуществами и возможностями региона, также с ними обменялись контактами и наметили дальнейшие шаги.

