Экономика

Секреты оптимизации расходов на электроэнергию раскроют псковскому бизнесу

Онлайн-вебинары во второй половине июня для псковского бизнеса проведет компания МТС Линк. Эксперты разберут продвижение на маркетплейсах, развитие промышленных предприятий и способы эффективной оптимизации предпринимательской деятельности, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

18 июня пройдет два вебинара, которые будут интересны начинающим предпринимателям. В 10:00 эксперты обсудят критерии правильного выбора месторасположения для бизнеса. Будет актуально для туристических, логистических, фармацевтических и других организаций. На вебинаре в 12:00 слушатели разберут нюансы в продвижении на маркетплейсах.

Еще два вебинара будут интересны для промышленных предпринимателей: 19 июня в 10:00 эксперты назовут тенденции в развитии промышленности в России в 2024 году, а 27 июня в 10:00 будут озвучены секреты оптимизации расходов на электроэнергию на предприятии.

Для участия в вебинарах достаточно зарегистрироваться на платформе МТС Линк.