Экономика

Центробанк рассмотрит вариант повышения ключевой ставки в июле

Центробанк рассмотрит вариант повышения ключевой ставки в июле, возможно, до 17-18%, заявил глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов.

«Мы сейчас рассматриваем возможность повышения ключевой ставки, этот вопрос обсуждался и на июньском заседании, я думаю, будет обсуждаться и на июльском заседании. Более того, тот сигнал, который мы дали, звучит как: мы допускаем возможность повышения ставки в июле», - сказал он, выступая в рамках коммуникационной сессии по денежно-кредитной политике, которая проходит в четверг в Мурманске.

«Вот те предложения, которые были в июне - на июньском совете директоров, эти предложения будут лежать на столе совета директоров и в июльском раунде», - добавил Кирилл Тремасов.

Он отметил, что на последнем заседании совета директоров были предложения повысить ставку и на 100 базисных пунктов, до 17%, и на 200 базисных пунктов - до 18%. По итогам июньского заседания регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых, пишет РИА Новости.

«К июльскому заседанию у нас уже будет полная статистика и за май, и за июнь, поэтому у нас будет больше данных для принятия обоснованного взвешенного решения», - заключил Кирилл Тремасов.