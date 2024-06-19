Экономика

Инфляция продолжает расти в Псковской области

Инфляция в мае 2024 года (по сравнению с маем 2023 года) в Псковской области составила 7,58% (на все товары и услуги), базовая инфляция – 8,11%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Банка России со ссылкой на данные Росстата.

В банке привели основные показатели инфляции в регионе в процентном соотношении к соответствующему месяцу предыдущего года (в скобках — в процентном соотношении к предыдущему месяцу).

В категории «продовольственные товары» инфляция составила 8,69% (0,63%):

мясопродукты — 11,92% (2,67%);

рыбопродукты — 10,42% (0,87%);

масло и жиры — 8,29% (0,71%);

молоко и молочная продукция — 0,78% (0,94%);

сыр — 2,90% (1,32%);

яйца — 63,52% (-2,19%);

сахар — 7,16% (-2,54%)

кондитерские изделия — 4,89% (0,56%);

чай, кофе, какао — 3,10% (2,70%);

хлеб и хлебобулочные изделия — 9,88% (1,40%);

макаронные и крупяные изделия — 1,61% (0,19%);

плодоовощная продукция, включая картофель — 17,25% (-4,42%);

алкогольные напитки — 2,24% (0,78%);

общественное питание — 8,74% (0,26%).

Непродовольственные товары в среднем остались на том же уровне. Процент инфляции составил 6,64% (0,34%):

одежда и белье — 7,77% (0,61%);

меха и меховые изделия — 1,19% (0%);

трикотажные изделия — 5,76% (-0,05%);

кожаная, текстильная и комбинированная обувь — -0,49% (-0,05%);

моющие и чистящие средства — 5,30% (-0,38%);

парфюмерно-косметические товары — 8,81% (2,21%);

галантерея —3,46% (0,31%);

табачные изделия — 6,94% (0,83%);

мебель — 3,54% (0,06%);

электротовары и другие бытовые приборы — -1,26% (-0,83%);

печатные издания — 9,77% (0,90%);

теле- радиотовары — 2,60% (-0,22%);

персональные компьютеры — -3,35% (-2,08%);

средства связи — -6,36% (2,22%);

строительные материалы — 7,74% (2,29%);

легковые автомобили — 11,05% (-0,32%);

инструменты и оборудование — 5,20% (0,24%);

моторное топливо — 8,11% (0,48%);

медицинские товары — 11,32% (0,26%).

Услуги подорожали. Процент инфляции составил 6,93% (1,39%):

бытовые услуги — 8,28% (0%);

услуги пассажирского транспорта — 4,01% (10,82%);

телекоммуникационные услуги — 12,41% (0%);

жилищные и коммунальные услуги (без услуг гостиниц и прочих мест проживания) — 2,57% (-0,60%);

услуги в системе образования — 8,82% (0%);

услуги организаций культуры — 17,21% (3,68%);

услуги в сфере зарубежного туризма — 12,29% (3,79%);

экскурсионные услуги — 36,24% (20,96%);

санаторно-оздоровительные услуги — 19,03% (17,41%);

медицинские услуги — 12,81% (0,56%).

Напомним, в апреле 2024 года (к апрелю 2023 года) инфляция в Псковской области составила 7,19% (на все товары и услуги), базовая инфляция – 7,55%.