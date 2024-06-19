Экономика

Игорь Максимов: Предприятия очень много теряют от неэффективного управления

И частные, и муниципальные предприятия очень много теряют от неэффективного управления. Об этом директор МП города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов сказал в в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«И частные, и муниципальные предприятия очень много теряют от неэффективного управления. Менеджеры умеют графики рисовать и про светлое будущее рассказывать, а надеть сапоги и куда-то выехать на объект и сделать что-то, показать - этому не учили. Что в частном, что в муниципальном - это огромная проблема. Должно пройти время, этим должны переболеть», – рассказал Игорь Максимов.

Он добавил, что в последний год началась борьба предприятий за рабочие руки и за рабочий класс.

«Заработная плата растет, нужно людям платить деньги, и мы возьмемся за эффективность. Чтобы платить деньги, надо эффективно работать. Предприятие разорится, если мы будем платить заработные платы, но предприятие не будет работать эффективно. Настает время, когда мы все плотно будем заниматься именно эффективностью», – добавил Игорь Савицкий.

Программа «Армрестлинг» вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 19 июня. Речь пошла об эффективности и прозрачности муниципальных предприятий. С видеоверсией программы можно ознакомиться по ссылке ниже.