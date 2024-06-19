Министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут рассказала о результатах работы с фермерским сообществом на «Всероссийском Дне поля». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по сельскому хозяйству Псковской области.
Донастраиваются грантовые программы:
- возможность списания обязательств фермеров, чьи хозяйства пострадали в результате военных действий;
- пересмотр соотношения объема поддержки агростартапов и кооперативов в рамках нацпроекта по малому и среднему предпринимательству;
- введение объема минимального гранта (для агростартапа – 1,5 млн рублей, для семейных ферм и СПоК – 5 млн рублей);
- включение ягод и дикоросов в виды продукции, на реализацию которой направляются субсидии кооперативам;
- проработка возмещения затрат ягодоводческих семейных ферм на приобретение торфа и укрывной пленки.
Совершенствуется законодательство:
- инициатива об освобождении кооперативных выплат от обязательных соцвзносов;
- законопроекты о введении понятия «фермерская продукция», установке средств размещения на с/х землях, включении садоводов в члены СПоК.
Развиваются информационные системы:
- по результатам работы в ФГИС «Сатурн» – упрощенный порядок регистрации СЗР и применение их на группах растений
- применение единых данных во всех ФГИС в автоматическом режиме;
- объединение одинакового функционала ФГИС и доступность для фермеров в режиме «одного окна».
Ведется работа по обращениям фермеров к Президенту России:
- разработка ускоренной газификации предприятий АПК;
- пилотный проект по развитию системы ранней профориентации – агротехнологических классов;
- разработка критериев, по которым аграрии смогут получать землю в рамках закрытых аукционов;
- содействие малым с/х производителям при поставке продукции на экспорт.