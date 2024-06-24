Экономика

Бизнес-форум «Опоры России» о новых ориентирах с Запада на Восток и Юг проходит в Пскове

Региональный бизнес-форум «Новые ориентиры: с Запада на Восток и Юг» проходит в Пскове 28 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Мероприятие организовано региональным представительством общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

С приветственным словом к собравшимся обратился первый вице-президент «Опоры России» Азат Газизов.

«Сталь выплавляется, помните, каким образом? Да, сначала ее раскаляют, потом с бушующего пламени бросают в леденящий холод, и таким образом рождаются стальные люди, те люди, которые сумели с утра прийти в 10 в такую жару и забить полный зал», - сказал он.

Председатель регионального отделения «Опоры России» Валерий Лесников отметил, что форум призван обозначить новые ориентиры по развитию малого предпринимательства в области.

«Сегодня мы с вами проводим региональный форум, обозначили его как новые ориентиры, переориентация с Запада на Юг и Восток. Это такие общие фразы, которые мы хотели бы раскрыть в сегодняшних новых условиях, в изменившихся условиях по отношению к малому предпринимательству, к малому бизнесу», - сказал он.

Валерий Лесников добавил, что на форуме присутствуют предприниматели из разных сфер, но малый бизнес - это в меньшей степени производство, в большей степени услуги, торговля,

«Но производственники тоже есть. У нас есть "Водоком", наше региональное отделение. Также мы сотрудничаем с нашим облпотребсоюзом. Это наша крупная торгово-промышленная организация, которая и торговлю осуществляет, в том числе розничную, и производство у нее есть», - отметил председатель отделения.

Он добавил, что особое внимание будет уделено обсуждению налогового законодательства, поскольку эти изменения коснутся малого бизнеса.

Депутат Псковской городской Думы, председатель комитета по ЖКХ и благоустройству Юрий Бурлин, в свою очередь, подчеркнул, что смещение в работе в сторону стран Востока - это «большой вызов».

«Учитывая, что мы пограничная область, есть большой перекос на то, что мы подвинулись на Восток, на Китай, на Индию. И учитывая, что работали раньше очень много с Европой, сейчас такой возможности нет. И для российского и конкретно псковского бизнеса - это очень большой вызов. И кто-то перестроился, кто-то нет. Поэтому мы стараемся нашим местным предпринимателям давать возможность получить информацию от федеральных экспертов о том, как это можно лучше сделать, как это лучше усилить, чтобы в дальнейшем пройти этот так называемый вызов, который сейчас идет перед всей страной, в более мягком режиме», - поделился Юрий Бурлин.

«Важность таких мероприятий высока», - дополнил индивидуальный предприниматель Евгений Дивенко.

«Для меня важность этого мероприятия высока, тем, что в одном месте нам удается собрать предпринимателей и обсудить важные темы, которые тревожат именно нас, конкретно здесь, на Псковской земле», - заключил он.

Сегодня в программе мероприятия выступления спикеров по различным вопросам предпринимательства: международное сотрудничество, планируемые изменения в налоговой системе Российской Федерации, наставничество. Также собравшихся ждет посещение фестиваля «Виноград».