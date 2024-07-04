Экономика

Объем выдач потребкредитов в Сбербанке в июне вырос на 12% с начала года, до 270 млрд рублей

Объем выдач потребительских кредитов в Сбербанке в июне вырос на 12% с начала года, до 270 миллиардов рублей, сообщил журналистам первый зампред банка Кирилл Царев на Финансовом конгрессе Банка России.

«За июнь мы выдали около 270 миллиардов (рублей - ред.). Мы видим, что с начала года прирост 12%», - прокомментировал Царев объемы выдачи потребкредитов.

«Вместе с тем он (объем выдачи потребкредитов - ред.) остается стабильным. Мы не видим ни снижения, ни какого-то его увеличения. Средний чек чуть-чуть стал меньше, но количество клиентов, которые хотят, соответственно, получить потребительские кредиты, остается по-прежнему большим», - добавил Царев.

Он отметил, что банк вынужден отказывать части клиентов в выдаче потребкредита, в том числе из-за требований ЦБ, которые, по его мнению, будут и дальше ужесточаться, пишет РИА Новости.

«Скорее всего, с этой точки зрения часть кредитования будет ограничиваться. С другой стороны, мы видим рост доходов населения, поэтому большее количество клиентов имеют хорошую предельную долговую нагрузку», - пояснил топ-менеджер.

«Второе, что мы отмечаем, - у нас растет количество досрочных погашений, часть клиентов увеличивает доход - спокойно не просто расплачивается по графику, а даже гасит свои кредиты досрочно», - заключил Царев.