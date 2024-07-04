Экономика

Александр Котов назвал две составляющих успеха развития системы потребкооперации

В Международный день кооператоров, отмечаемый 6 июля, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов направил поздравления в адрес работников и ветеранов потребительской кооперации Псковской области от себя лично и от имени регионального депутатского корпуса.

«Многолетний успех развития системы потребкооперации и деятельности кооперативов складывается из двух основных составляющих: заложенных в основу этого движения принципов и деловой активности людей, - говорится в поздравлении. - Ценности кооперативного движения, помимо вовлечения граждан в совместную экономическую деятельность, включают заботу об обществе. Благодаря такому подходу потребительские кооперативы стали значимым инструментом устойчивого развития территорий – Псковский облпотребсоюз вносит важный вклад в укрепление социально-экономического положения региона, обеспечение продовольственной безопасности, улучшение условий жизни на селе».

Также председатель Собрания пожелал областному и районным потребительским обществам дальнейших трудовых достижений, а всем членам кооперативного движения здоровья, благополучия и процветания.