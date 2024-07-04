Экономика

Псков занял 79 место в рейтинге городов по уровню зарплат в отраслях

Псков занял 79 место в рейтинге крупнейших российских городов по уровню зарплат в отраслях. Это следует из исследования, проведённого РИА Новости.

Отраслью с наивысшей зарплатой в Пскове стала «Банки и финансовые услуги», где средняя зарплата составляет 74 тысячи рублей в месяц.

В 2023 году номинальные среднемесячные зарплаты в России в среднем выросли на 14,6%. В 2024 году положительная динамика сохранилась. В первом квартале рост номинальной зарплаты составил 19,5%. При этом средняя зарплата составила 80,6 тысячи рублей. В то же время эксперты отмечают, что в разрезе отраслей, регионов и отдельных городов ситуация выглядит очень неоднородной как в части динамики, так и в части абсолютных отличий заработной платы.

Отраслевые и территориальные различия в оплате труда достигают нескольких раз. К примеру, средняя зарплата в отрасли «Добыча полезных ископаемых» в первом квартале 2024 года, согласно данным Росстата, составила 150,3 тысячи рублей, а в отрасли «Строительство» - 75,3 тысячи рублей, то есть разрыв - в два раза. Разрыв в оплате труда между городами тоже очень существенен.

Исследование показало, что внутри городов зачастую наблюдается достаточно большая разница в зарплатах. В среднем отличие ведущей отрасли в городе по уровню зарплаты от занимающей третье место составляет 36%. При этом в ряде городов разница намного выше. Например, в Тюмени зарплаты в отрасли «Добыча полезных ископаемых» почти в 3,2 раза выше, чем в третьей по уровню зарплат отрасли «Обрабатывающие производства».

Низкая безработица и оживление экономики продолжают стимулировать рост зарплат. На фоне трансформации экономики и продолжающихся процессов импортозамещения видна активизация в части занятости и динамики зарплат в обрабатывающей промышленности, что уже следует из расширения представленности этой отрасли в текущем рейтинге. В 2024 году этот процесс, по мнению аналитиков, продолжится. В целом в среднесрочной перспективе можно ожидать сохранения тенденции роста зарплат во многих отраслях, регионах и городах.