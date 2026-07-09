 
Экономика

Зарплатные предложения в строительстве начали снижаться в 2026 году

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Строительство стало единственной отраслью, где в первом полугодии зарплатные предложения начали снижаться: работодатели сократили выплаты новым сотрудникам на 0,8% — до уровня ниже 97 тысяч рублей, следует из данных сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор».

Причина такой динамики — охлаждение строительного рынка на фоне высокой стоимости денег, считает гендиректор рекрутинговой компании «ТуБи» Роман Ерхов. Сфера сильнее многих других отраслей зависит от заемного финансирования, поэтому высокая ключевая ставка, которая с начала года снизилась лишь на 1,75 п.п. — до 14,25%, оказала заметное давление на бизнес.

По его словам, высокая стоимость кредитов повлияла сразу на несколько направлений. Из-за дорогой ипотеки снизился спрос на жилье, а рост стоимости проектного финансирования заставил девелоперов осторожнее подходить к запуску новых объектов и в некоторых случаях откладывать уже начатые проекты. Одновременно подорожал оборотный капитал, поэтому компании стали внимательнее контролировать расходы, включая затраты на персонал, пишут «Известия».

Если период высоких ставок затянется, подобное охлаждение может распространиться и на другие капиталоемкие отрасли. Тогда под давлением окажутся связанные со строительством сферы — производство стройматериалов, транспорт и ремонтные услуги. Кроме того есть риски для промышленности, части производственных предприятий и отдельных сегментов коммерческой недвижимости, считает руководитель компании «Эко Старт» Альбина Хамитова.

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