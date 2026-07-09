Бюрократическую нагрузку на рестораторов и развитие экспорта обсудили в Пскове

Псковское областное отделение «Деловой России» продолжает активно участвовать в формировании комфортной экономической среды региона. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в организации, 8 июля исполнительный директор псковского отделения Галия Акчурина представила интересы предпринимательского сообщества на заседании Общественного совета при министерстве экономического развития Псковской области.
Фото: «Деловая Россия» / Псковская область
Курс на международные рынки
Первым пунктом обсудили ход реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» в Псковской области.
«Почему это важно: в текущих экономических условиях выход на новые зарубежные рынки — это ключевая точка роста для региональных производителей. "Деловая Россия" внимательно следит за тем, чтобы механизмы господдержки экспортеров работали без сбоев и были реально доступны для нашего бизнеса», - сообщили в региональном отделении.
HoReCa и правила для летних кафе
В объединении считают, что требования к получению разрешительных документов должны быть прозрачными, логичными и выполнимыми. «Деловая Россия» участвует в процедуре ОРВ именно для того, чтобы на этапе принятия приказа отсечь избыточную бюрократическую нагрузку на рестораторов и дать сфере общепита спокойно работать и развиваться, пояснили в региональном отделении.