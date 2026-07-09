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Бюрократическую нагрузку на рестораторов и развитие экспорта обсудили в Пскове

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Псковское областное отделение «Деловой России» продолжает активно участвовать в формировании комфортной экономической среды региона. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в организации, 8 июля исполнительный директор псковского отделения Галия Акчурина представила интересы предпринимательского сообщества на заседании Общественного совета при министерстве экономического развития Псковской области. 

Фото: «Деловая Россия» / Псковская область 

Курс на международные рынки

Первым пунктом обсудили ход реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» в Псковской области.

«Почему это важно: в текущих экономических условиях выход на новые зарубежные рынки — это ключевая точка роста для региональных производителей. "Деловая Россия" внимательно следит за тем, чтобы механизмы господдержки экспортеров работали без сбоев и были реально доступны для нашего бизнеса», - сообщили в региональном отделении.

HoReCa и правила для летних кафе

«Второй вопрос вызвал живой отклик, ведь он касается самого разгара туристического сезона. В рамках процедуры оценки регулирующего воздействия (ОРВ) прошли обсуждения по новым требованиям к размещению и обустройству сезонных залов обслуживания — проще говоря, летних веранд и террас», - отметили в «Деловой России».

В объединении считают, что требования к получению разрешительных документов должны быть прозрачными, логичными и выполнимыми. «Деловая Россия» участвует в процедуре ОРВ именно для того, чтобы на этапе принятия приказа отсечь избыточную бюрократическую нагрузку на рестораторов и дать сфере общепита спокойно работать и развиваться, пояснили в региональном отделении. 

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