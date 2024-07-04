Экономика

Игорь Савицкий и Александр Братчиков поспорили о состоянии экономики в России

Экономическая ситуация в стране является непростой. Такое мнение высказал генеральный директор холдинга «NPN» Игорь Савицкий в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Cегодня экономическая ситуация в стране непростая. У нас есть несколько проблем. Была такая новость, что мы по внутреннему валовому продукту (ВВП) с учетом паритета покупательной способности (ППС) вышли на четвертое место в мире. Я бы хотел вдуматься в эту цифру, она не совсем корректная, потому что присутствует так называемый паритет покупательной способности» , - сказал Игорь Савицкий.

Известный псковский промышленник отметил, что такие расчеты некорректны, поскольку ППС - это не экономическое понятие. Также нет понимания, какие товары внесены в корзину, по которой рассчитывается ВПП. Например, айфоны, Mercedes, Samsung не внесены, но всем этим в России пользуются.

«Если мы на четвертом месте по ВПП, то почему по уровню жизни на 46? На самом деле, по ВПП мы сейчас где-то на 11 месте», - подчеркнул Игорь Савицкий. Также он привел показатели доходов и расходов бюджета. «Бюджетные доходы за 2023 год уменьшились на 35%, а расходы бюджетные увеличились на 59%. Здесь начинает образовываться большая экономическая дыра. Доходы падают, а расходы растут», - подытожил Игорь Савицкий.

Председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков высказал иное мнение по этому вопросу.

«Вы привели очень интересные данные, но я так понимаю, не сильно кого интересует, на каком месте находится экономика - для обычного обывателя. Ну никаким образом на мою личную жизнь это не влияет. По доходам и расходам я не очень понимаю, откуда вы взяли эти цифры. Если бы наши расходы увеличились на 59%, а доходы на 36%, то дефицит бюджета вырос бы почти до 80%», - сказал председатель комитета.

Также Александр Братчиков отметил, что очень важным фактором развития экономики является строительство жилья.

«Мы вышли на те показатели, которых даже не было в СССР», - сказал он.

Председатель комитета отметил, что в стране увеличивается объем производимого зерна. «Россия является одним из самых крупных экспортеров зерна в мире», - дополнил Александр Братчиков.