ОЭЗ «Моглино» получила высокую оценку Минэкономразвития по итогам работы за 2023 год

По итогам работы за 2023 год особая экономическая зона «Моглино» получила высокую оценку Министерства экономического развития Российской Федерации - показатель эффективности функционирования составил 86% («зелёная зона» от 80% и выше). Об этом сообщила врио председателя комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Марина Аникеева в ходе парламентского часа на очередной сессии Псковского областного Собрания 11 июля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания
«Правительство Псковской области продолжит работу по развитию "Моглино", и с учетом плана развития ОЭЗ до 2030 года на первой площадке планируется построить дополнительные производственные арендные площади, поскольку направление аренды очень актуально. На второй площадке "Моглино" планируется создание промышленного технопарка с готовым производственным корпусом для резидентов, планирующих использовать сырьё в виде продукции ООО "Псковский завод "Титан-Полимер" - БОПЭТ пленки и ПЭТФ, ПБТ гранулы», - рассказала Марина Аникеева.
К 2030 году в целом по плану развития ОЭЗ ППТ «Моглино» планируется выйти на следующие показатели нарастающим итогом:
• объем инвестиций составит порядка 30 млрд рублей;
• планируется создать порядка 1000 рабочих мест;
• объем выручки составит порядка 10 млрд рублей.