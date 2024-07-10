Экономика

ОЭЗ «Моглино» получила высокую оценку Минэкономразвития по итогам работы за 2023 год

По итогам работы за 2023 год особая экономическая зона «Моглино» получила высокую оценку Министерства экономического развития Российской Федерации - показатель эффективности функционирования составил 86% («зелёная зона» от 80% и выше). Об этом сообщила врио председателя комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Марина Аникеева в ходе парламентского часа на очередной сессии Псковского областного Собрания 11 июля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Правительство Псковской области продолжит работу по развитию "Моглино", и с учетом плана развития ОЭЗ до 2030 года на первой площадке планируется построить дополнительные производственные арендные площади, поскольку направление аренды очень актуально. На второй площадке "Моглино" планируется создание промышленного технопарка с готовым производственным корпусом для резидентов, планирующих использовать сырьё в виде продукции ООО "Псковский завод "Титан-Полимер" - БОПЭТ пленки и ПЭТФ, ПБТ гранулы», - рассказала Марина Аникеева.

К 2030 году в целом по плану развития ОЭЗ ППТ «Моглино» планируется выйти на следующие показатели нарастающим итогом:

• объем инвестиций составит порядка 30 млрд рублей;

• планируется создать порядка 1000 рабочих мест;

• объем выручки составит порядка 10 млрд рублей.