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Экономика

Зарплатные запросы жителей Псковской области растут – аналитики

15.07.2024 20:40|ПсковКомментариев: 0

Зарплатные запросы жителей Псковской области растут. Например, сегодня средняя ожидаемая зарплата сельхоз работников начинается в регионе от 80 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

Фото: drobotdean / freepik

За последние 30 дней соискатели в регионах СЗФО нарастили «зарплатные аппетиты» на 10 тысяч, до 70 тысяч рублей. Подобный тренд роста запросов прослеживается и в целом по стране: +7 тысяч к ожидаемой зарплате, что увеличило запросы россиян до 62 тысяч рублей. Соискатели в Псковской области тоже изменили картину рынка труда. Кандидаты стали запрашивать доход на 5 тысяч больше, чем летом 2023 года. Сейчас средняя зарплата, на которую соглашаются местные жители, не ниже 45 тысяч рублей.

«Конечно же, запросы соискателей сильно зависят от разных факторов, и один ключевых – это профессиональная сфера, в которой кандидат ищет работу. Наиболее требовательными оказались соискатели из добывающего сектора – кандидаты в этой сфере нарастили запросы более чем на 28 тысяч, до 78 тысяч рублей. Вторые по уровню "аппетитов" – сельхоз работники, их средняя ожидаемая зарплата начинается в Псковской области от 80 тысяч. За год эти специалисты нарастили запросы на 24 тысячи рублей. Еще на 20 тысяч рублей больше, чем в прошлом году (не менее 70 тысяч), хотят в регионе получать производственники. На 18 тысяч больше хотят зарабатывать строители (не менее 69 тысяч). Почти на 11 тысяч вырос ожидаемый доход у работников сферы искусства и развлечений (до 45 тысяч) Подобный рост ожиданий в зарплате у соискателей среди прочего может быть связан с тем, что люди видят повышенный спрос у компаний, а также высокую заинтересованность у работодателей. Как следствие растут и ожидания у людей», – отмечает директор hh.ru СЗФО Юлия Сахарова.

Фото: freepik

Самыми скромными оказались работники области туризма и ресторанного бизнеса – их запросы с прошлого года выросли лишь на 146 рублей, до 30,1 тысячи рублей. При этом не зафиксировано ни одной сферы, где соискатели бы уменьшили свои зарплатные запросы.

Кроме того, что соискатели стали запрашивать доход в разы выше, чем в прошлом году, люди стали менее гибкими в вопросе зарплатные переговоров. Опрос hh.ru по итогам за II квартал показал, что лишь 40% опрошенных жителей Псковской области готовы уменьшить свои зарплатные ожидания ради гарантированного трудоустройства. Причем по сравнению с летом 2023 года таких стало меньше на 7%.

Насколько выросли зарплатные запросы трудящихся в регионах СЗФО за год

Теги: #зарплата
Источник: Псковская Лента Новостей
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