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Экономика

Роскачество проведет вебинар для пищевых производств и предприятий общественного питания

18.07.2024 19:20|ПсковКомментариев: 0

Вебинар для пищевых производств, предприятий общественного питания и ритейла пройдет 29 июля в 10:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре «Мой бизнес».

Фото: freepik

Директор центра компетенции в области пищевой безопасности Наталья Колганова проведет двухчасовой вебинар на тему «Практика соблюдения принципов ХАССП. Санитарное законодательство 2024».

Спикер и присутствующие разберут темы: законодательные основы 2024 года, требования технического регламента таможенного союза 021/2011 «о пищевой безопасности», требования санитарного законодательства и другое.

Фото: freepik

Участники семинара получат образцы журналов, приказа о рабочей группе и список документов для внедрения принципов ХАССП. 

Вебинар свободный к посещению. Участие бесплатное. Регистрация доступна по ссылке

Теги: #бизнес #вебинар #бесплатно
Источник: Псковская Лента Новостей
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