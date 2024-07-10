Экономика

Роскачество проведет вебинар для пищевых производств и предприятий общественного питания

Вебинар для пищевых производств, предприятий общественного питания и ритейла пройдет 29 июля в 10:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре «Мой бизнес».

Фото: freepik

Директор центра компетенции в области пищевой безопасности Наталья Колганова проведет двухчасовой вебинар на тему «Практика соблюдения принципов ХАССП. Санитарное законодательство 2024».

Спикер и присутствующие разберут темы: законодательные основы 2024 года, требования технического регламента таможенного союза 021/2011 «о пищевой безопасности», требования санитарного законодательства и другое.

Фото: freepik

Участники семинара получат образцы журналов, приказа о рабочей группе и список документов для внедрения принципов ХАССП.

Вебинар свободный к посещению. Участие бесплатное. Регистрация доступна по ссылке.