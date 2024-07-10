Экономика

Площадку по производству медицинских изделий хотят создать в зоне «Моглино»

Экспертный совет особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» утвердил инвестиционный проект по производству медицинских изделий на сумму более 1 млрд рублей. Заседание прошло в правительстве региона в пятницу, 19 июля, под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Ранее проект был одобрен наблюдательным советом ОЭЗ «Моглино», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного правительства.

Фото пресс-службы правительства Псковской области

По словам генерального директора «БетаМед» Алексея Степанова, на предприятии планируется производить хирургические эндоскопические сшивающие аппараты, кассеты к ним, катетеры для гемодиализа и другие виды венозных катетеров. «Срок реализации проекта намечен на первый квартал 2026 года. Тогда планируем представить первые производственные образцы», — добавил Алексей Степанов.

Согласно инвестпроекту, в первый год реализации предприятие намерено выпустить порядка 160 тысяч штук профильной продукции. Будет создано более 80 рабочих мест. Общий объем инвестиций составит более 1 млрд рублей.

По итогам обсуждения члены экспертного света проголосовали за поддержку в создании на территории «Моглино» площадки по производству медицинских изделий. Михаил Ведерников в свою очередь пожелал инвестору успешной реализации проекта.