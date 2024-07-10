Экономика

Почти 30 кг небезопасной молочной продукции сняли с реализации в Псковской области

150 проб молочной продукции отобрали специалисты управления Роспотребнадзора по Псковской области за первую половину 2024 года, осуществляя контроль и надзор за качеством и безопасностью молока, творога, сыров, продаваемых жителям региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Материал исследовали на соответствие техническим регламентам Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» и «О безопасности пищевой продукции». 1,6% проб оказались неудовлетворительными по микробиологическим показателям, 5% проб — неудовлетворительными по показателям идентификации, то есть, каждая двадцатая проба содержала признаки подделки.

Недостатков по физико-химическим, санитарно-гигиеническим нормативам не выявлено. В итоге специалисты управления Роспотребнадзора по Псковской области сняли с реализации 6 партий молочной продукции общим весом 27 кг.