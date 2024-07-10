Экономика

«Решил попробовать»: чем привлекает новичков работа на земле

Работа на земле требует любви, внимания и терпения. Это тот случай, когда плоды труда во всех смыслах слова могут появиться не сразу. Но тем не менее, все больше людей разного возраста и разных профессий приходят в сельскохозяйственную отрасль.

В этом году победителями конкурса «Агростартап» в Псковской области стали 13 начинающих фермеров. О том, почему они хотят работать на земле и какие проекты планируют реализовать, узнала Псковская Лента Новостей.

От молока к мраморной говядине

Среди победителей конкурса «Агростартап» есть люди, уже имеющие опыт работы в сельском хозяйстве. Фермер из Дедовичского района Елена Секриеру получила грант на разведение абердин-ангуссов - породы крупного рогатого скота мясного направления. Мясное животноводство станет еще одним направлением развития аграрного бизнеса ее семьи.

«С 2021 года мы занимаемся производством молока. У нас небольшое хозяйство: 100 голов дойного стада. В этом году решили параллельно развивать мясное направление — выращивать абердин-ангусскую породу бычков, из которой производится мраморная говядина», - пояснил сын Елены Секриеру, Вячеслав.

Поэтому в ближайших планах строительство фермы на 80 голов крупного рогатого скота и организация помещения для бычков на 50 мест в действующей ферме. Что касается грантовых средств, то они были направлены на приобретение техники для заготовки кормов: трактора, полуприцепа и прессподборщика, а также кормосмесителя для раздачи кормов. Правильное кормление коров - одна из основ животноводства.

Работа по формированию мясного стада уже началась. «Мы своих коровок будем осеменять семенем мясных быков. Первый приплод планируем получить уже в начале октября. А реализовывать продукцию будем не только в Псковской области, но и в соседних - Новгородской и Ленинградской. Планируем работать по мясному направлению как с организациями, так и с физическими лицами», - поделилась планами Елена Секриеру.

Потомственные фермеры

В этом году в числе грантополучателей много не просто начинающих, но еще и очень молодых фермеров. Даниилу Филиппову из Новоржевского района всего 19 лет. Но он уже твердо решил связать свою жизнь с аграрной сферой. Даже образование молодой человек выбрал соответствующее — он учится в Идрицком колледже на отделении «Ветеринария». И при этом помогает своему дяде Ивану Филиппову, который занимается производством молока и сыров.

«В сельском хозяйстве я с самого детства. Дядя мне, как отец. Помогаю ему на ферме. Мы разводим крупный рогатый скот молочного направления, общее поголовье — более 100 голов», - рассказал Даниил.

Поэтому когда родственник предложил ему открыть свое дело — небольшую ферму на 22 головы рогатого скота - Даниил согласился и принял участие в конкурсе «Агростартап».

Проект молодого фермера вошел в число победителей конкурса. На средства господдержки была приобретена техника для заготовки кормов: трактор «Белорус» с оборудованием для погрузки и разгрузки кормов, косилка, и кормораздатчик. Наличие такого арсенала сельхозоборудования несомненно поможет в развитии и семейной фермы, и проекта начинающего фермера.

«В ближайших планах — и учиться (я сейчас на третьем курсе), и развивать свой бизнес», - сказал молодой человек.

Обладатель гранта «Агростартап» 24-летняя Елизавета Балбышева — тоже из семьи аграриев. «Меня можно назвать потомственным фермером», - сказала она.

По словам девушки, ее дедушка был одним из первых получателей гранта на развитие фермерского хозяйства, которое он передал потом своей дочери. «В принципе вся семья любит работу на земле. У мамы первое образование - техническое по землеустройству, и мы всю жизнь выращиваем овощи на своем участке», - рассказала она.

В школьные годы Елизавета не планировала жить в деревне, и даже после окончания учебного заведения поступила в вуз в Петербурге. «Я завершаю обучение по специальности «Дизайн интерьера» и собираюсь поступать на «Ландшафтный дизайн». Но мои родные здесь, и большую часть времени я тоже живу здесь, поэтому решила продолжить семейные традиции»,- рассказала она.

Девушка подала заявку на участие в конкурсе «Агростартап» и получила грант на выращивание картофеля, свеклы, зелени и саженцев цветов. Теперь у начинающего фермера есть свое дело, которым она планирует серьезно заниматься, несмотря на то, что в Себежском районе живет не целый год. «Я живу на два города: туда-сюда езжу, совмещаю и дизайн, и хозяйство. Почему бы не развивать то, что востребовано?»

Яблоневый сад

И, конечно, среди агростартаперов есть люди, жизнь которых долгое время не была связана с сельским хозяйством. Начинающий фермер Валерий Тюменцев - в прошлом военный летчик, но псковичам больше известен как экс-руководитель одного из муниципальных предприятий и бывший депутат городской думы.

«Наступает такой возраст, когда хочется себя реализовать в других ипостасях. Почему не в сельском хозяйстве?» - пояснил Валерий Тюменцев желание попробовать себя в аграрной сфере.

Тем более, по его словам, опыт работы на земле у него есть. «Личным подсобным хозяйством занимаюсь достаточно давно. Детство провел в деревне, где постоянно какие-то сельхозработы были. Когда учился в школе, помогали колхозам: картошку копали, лен собирали, на фермах работали. Поэтому навыки остались. И пришло время, когда пересмотрел свои взгляды, понял, что мне это интересно, решил попробовать», - рассказал он.

К новому начинанию будущий фермер подошел со всей ответственностью. По словам Валерия Тюменцева, брать заемные кредиты на развития фермерского хозяйства — не лучшая идея, тем более, если проект связан с садоводством. «Я яблоневый сад планирую. От посадки до первого урожая может пройти 3-5 лет. А по кредиту каждый месяц надо проценты отдавать. Это нереально - целая ипотека получается», - пояснил он.

Поэтому Валерий Тюменцев стал интересоваться мерами господдержки и нашел подходящую для своего проекта - «Агростартап». Написал проект, составил бизнес-план и подал документы в Комиссию по отбору грантов.

Проект начинающего фермера вошел в число грантополучателей. На средства господдержки была приобретена сельхозтехника и навесное оборудование для обработки земельного участка: трактор, опрыскиватель, плуг, культиватор, дисковая борона. И уже этим летом началась работа по освоению участка площадью 5.5 га в Печорском районе. «Это первая очередь, которая заявлена в проекте. В дальнейшем планируется расширение. Но пока работаем на этой территории. Задача — к осени ввести ее в оборот, а весной уже сделать посадки. Будет две зоны: под клубнику и под яблони», - рассказал Валерий Тюменцев.

Под посадку клубники пока отведен один гектар. Ягоду планируется высаживать в открытый грунт. Будет закупаться посадочный материал — рассада фриго. «Это замороженные корешки, которые хранятся при нуле градусов», - пояснил Валерий Тюменцев. По его словам, посадки планируются весной следующего года и летом будет уже первый тестовый урожай.



Яблоневый сад, который планируется разбить на остальных 4.5 га, так быстро первый урожай не даст. Но зато масштабы посадок будут впечатляющие. «Надо порядка 5,5 тысяч яблонь высадить на участке. Уже есть предварительная договоренность с питомником из Себежского района», - сказал он.



Яблони будут семи разных сортов, районированные для северо-западного региона — примерно по 500-1000 деревьев каждого сорта. Кроме того, будут высажены по 10-15 яблонь еще 10 «тестовых» сортов. «Будем смотреть, какие сорта больше подходят для этой локации, и корректировать свои планы», - сказал фермер.



Первый тестовый урожай начинающий аграрий ожидает через три года. «Понятно, что урожай будет не коммерческий. Просто посмотрим, что выросло, какие сорта прижились, а какие нет», - пояснил он.



Валерий Тюменцев также напомнил, что грант выдается на пять лет. Поэтому в течение этого срока проекту нужно выйти на самоокупаемость. То есть, на четвертый-пятый год урожайность должна быть достаточно высокой.



«Сельское хозяйство в Псковской области - зона рискованного земледелия. В этом году были возвратные заморозки в мае, которые ударили по клубнике и по яблоням. Но будем надеяться, что с такими ситуациями справимся. Есть уверенность, что должно все сложиться», - сказал Валерий Тюменцев.

Впрочем, должно получиться и у всех начинающих и более опытных фермеров, которые в этом году получили господдержку. Потому что это хорошая возможность претворить в жизнь намеченные планы.

Светлана Синцова

Фото из личного архива героев публикации