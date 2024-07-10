Экономика

Игорь Иванов: Труд работников торговли — это одна из основ экономики и благосостояния

С Днем работника торговли от имени Псковского областного совета профсоюзов и от себя лично псковичей поздравил председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном совете профсоюзов.

Фото: Псковский областной совет профсоюзов

«Ваш труд — это одна из основ экономики и благосостояния нашего региона. Вы ежедневно обеспечиваете людей необходимыми товарами и услугами, создавая комфортные условия для жизни и работы. Ваше внимание к клиентам, профессионализм и доброжелательность делают мир вокруг нас ярче и лучше», — отметил Игорь Иванов.

Председатель Псковского областного совета профсоюзов подчеркнул, что работники торговли играют важную роль в формировании потребительской культуры и поддержании социального баланса. Благодаря им люди могут наслаждаться разнообразием товаров и услуг, а также получать необходимую помощь и советы.

«Желаю вам здоровья, удачи и благополучия! Пусть каждый день приносит вам радость от работы, а ваша деятельность всегда будет оценена по достоинству. Пусть в ваших семьях царят тепло и уют, а в сердцах — уверенность в завтрашнем дне. С праздником вас!» — заключил Игорь Иванов.