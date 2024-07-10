Экономика

Площадка для временного накопления отходов создается в Палкинском районе

Площадка для временного накопления отходов создается в Палкинском районе. Как сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале, он посетил строящийся объект в ходе рабочего выезда с директором ППК «Российский экологический оператор» Денисом Буцаевым.

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Строительство предполагает два открытых объекта складирования. Каждый представляет собой площадку по 1 га с необходимыми слоями, асфальтобетонным покрытием и регулирующим прудом.

«Площадка создаётся как экстренный вариант для складирования отходов сроком не более 11 месяцев», - подчеркнул глава региона.

По его словам, такая мера позволит обеспечить стабильный вывоз отходов во избежание очередного мусорного коллапса из-за закрытия Порховского полигона.

«После запуска экотехнопарка все отходы отсюда будут вывезены, площадка будет расчищена и обработана», - отметил Михаил Ведерников.