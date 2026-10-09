Начались строительные работы в рамках догазификации в Великих Луках

В городе Великие Луки началась вторая очередь строительства сетей газораспределения общей протяженностью три километра с переходом через железнодорожную дорогу для догазификации домовладений, расположенных по улицам Сельская, Дальняя, Короленко, Дальний проезд, переулок Короленко, переулок Сельский, переулок Совхозный.

Для надежного газоснабжения проектом предусмотрена установка пункта редуцирования газа.

Новые распределительные сети позволят газифицировать 74 домовладения. На сегодняшний день заключен 61 договор.