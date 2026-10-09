 
ЖКХ

Начались строительные работы в рамках догазификации в Великих Луках

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В городе Великие Луки началась вторая очередь строительства сетей газораспределения общей протяженностью три километра с переходом через железнодорожную дорогу для догазификации домовладений, расположенных по улицам Сельская, Дальняя, Короленко, Дальний проезд, переулок Короленко, переулок Сельский, переулок Совхозный.

Для надежного газоснабжения проектом предусмотрена установка пункта редуцирования газа. 

Новые распределительные сети позволят газифицировать 74 домовладения. На сегодняшний день заключен 61 договор.   

«Для создания возможности газификации района "ПМК" города Великие Луки ранее специалистами "Газпром газораспределение Псков" построена и введена в эксплуатацию первая очередь строительства сетей газораспределения протяженностью 2,7 км также с переходом через железнодорожную дорогу в районе улицы Усмынская. В настоящее время 26 домовладений уже подключены к новым сетям», - отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.
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