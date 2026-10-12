Продолжаются работы по устранению засора на коллекторе по улицам 23-го июля и Гражданской в Пскове

Более двух недель ремонтные бригады муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» пытаются устранить серьезное нарушение в работе канализационного коллектора. Причиной сбоя стал масштабный засор — в систему попало большое количество ветоши, из‑за чего резко снизилась пропускная способность сети и был нарушен нормальный отток сточных вод на довольно протяженном участке: улиц 23-го июля и Гражданской вплоть до площади Героев-Десантников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на предприятии.
Фото: МП города Пскова «Горводоканал»
На сегодняшний день из сетей извлечено порядка 1,5 кубометра нерастворимого мусора.
Ситуация находится на постоянном контроле руководства и Единой диспетчерской службы предприятия. Ежедневно ремонтные бригады работают в усиленном режиме: задействована специализированная техника и промывочные комплексы, а также ведутся трудоемкие ручные работы в колодцах и на проблемных участках сети. Цель — полностью восстановить пропускную способность коллектора и исключить риск подтоплений.
Как отметили в организации, основной причиной подобных аварий являются нарушения культуры пользования канализацией. В систему нельзя сбрасывать посторонние предметы и жидкости: ветошь, тряпки, салфетки, предметы личной гигиены, пищевые отходы, жир и наполнители. Любое из перечисленного способно привести к возникновению серьезной пробки.
Предприятие продолжает делать все возможное, чтобы как можно скорее вернуть систему в нормативный режим. О полном восстановлении штатной работы коллектора будет сообщено дополнительно.