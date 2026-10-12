 
ЖКХ

Продолжаются работы по устранению засора на коллекторе по улицам 23-го июля и Гражданской в Пскове

0

Более двух недель ремонтные бригады муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» пытаются устранить серьезное нарушение в работе канализационного коллектора. Причиной сбоя стал масштабный засор — в систему попало большое количество ветоши, из‑за чего резко снизилась пропускная способность сети и был нарушен нормальный отток сточных вод на довольно протяженном участке: улиц 23-го июля и Гражданской вплоть до площади Героев-Десантников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на предприятии. 

Фото: МП города Пскова «Горводоканал»

На сегодняшний день из сетей извлечено порядка 1,5 кубометра нерастворимого мусора.

Ситуация находится на постоянном контроле руководства и Единой диспетчерской службы предприятия. Ежедневно ремонтные бригады работают в усиленном режиме: задействована специализированная техника и промывочные комплексы, а также ведутся трудоемкие ручные работы в колодцах и на проблемных участках сети. Цель — полностью восстановить пропускную способность коллектора и исключить риск подтоплений.

Как отметили в организации, основной причиной подобных аварий являются нарушения культуры пользования канализацией. В систему нельзя сбрасывать посторонние предметы и жидкости: ветошь, тряпки, салфетки, предметы личной гигиены, пищевые отходы, жир и наполнители. Любое из перечисленного способно привести к возникновению серьезной пробки.

«Канализация — это не мусоропровод! Ее задача — отводить жидкие стоки, а не утилизировать бытовые отходы. Каждый сброс постороннего предмета в унитаз — это потенциальная угроза не для одного дома. И в нашем случае можно констатировать, что текущая аварийная ситуация, затронувшая целый микрорайон, стала следствием того, что некоторые жители многоквартирных домов продолжают использовать канализацию не по назначению. Еще раз призываем жителей города быть ответственными не только перед коммунальными службами, но и перед своими соседями», — добавили в «Горводоканале».

Предприятие продолжает делать все возможное, чтобы как можно скорее вернуть систему в нормативный режим. О полном восстановлении штатной работы коллектора будет сообщено дополнительно.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026