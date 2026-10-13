В населенных пунктах Новоржевского округа появилось семь новых площадок ТКО

Семь площадок по сбору твердых коммунальных отходов уже организованы в Новоржевском муниципальном округе: по две площадки в деревнях Мештоке и Запятково и три площадки в деревне Михалкино. Ещё шесть площадок сейчас находятся в работе — подрядчики трудятся по графику, процесс находится на постоянном контроле. Об этом сообщила глава муниципалитета Любовь Трифонова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: Любовь Трифонова / «ВКонтакте»

В текущем году проекты реализуют ТОС «Михалкино», ТОС «Степанькино», ТОС «Рудняха», ТОС «Запятково», ТОС «Мешток» и ТОС «Ласточка» (Вишлёво), перед которыми стояла серьёзная задача: нужно было оборудовать 13 контейнерных площадок и закупить 25 контейнеров.

Как отметила Любовь Трифонова, благодаря прозрачности закупок и бережному отношению к бюджетным средствам муниципалитету удалось сэкономить и на эти деньги приобрести ещё 14 контейнеров, что позволит лучше организовать сбор отходов и при необходимости оперативно перераспределять ёмкости по населённым пунктам.