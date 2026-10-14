«Коммунальный ликбез»: Кто отвечает за мусор, который не является ТКО?

Слушайте завтра, 15 октября, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Коммунальный ликбез».

Ведущий Олег Добрынин поговорит с генеральным директором ООО «Экогрупп» Денисом Кузнецовым на тему чистоты контейнерных площадок и ответственности за вывоз мусора, не относящегося к ТКО.

Какие отходы регоператор обязан забирать с контейнерной площадки, а какие нет? Насколько широко распространено заблуждение, что регоператор должен вывозить любой мусор? Куда девать растительные отходы, если регоператор их не берёт? Какие санкции грозят тем, кто скидывает строительный мусор в обычные контейнеры? Есть ли в Псковской области практика штрафов за несанкционированный сброс «не того» мусора на контейнерные площадки? Кто выписывает штрафы и насколько это работает?

Подробнее об этом - завтра в 8.39. Видеоверсия будет доступна на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей. Повтор в 18.20.