Экономика

«Школа фермера» начала набор учеников в Псковской области

«Школа фермера» впервые начнёт свою работу в Псковской области. Образовательный проект поможет в создании или развитии своего агробизнеса, а также откроет новые пути развития сельскохозяйственной отрасли в регионе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по сельскому хозяйству и гостехнадзору Псковской области.

Организаторами проекта стали правительство Псковской области, Великолукская государственная сельскохозяйственная академия и Псковский региональный филиал Россельхозбанка.

«В этом году Псковская область подключилась к общероссийскому проекту "Школа фермера", который показал свою успешность и востребованность в регионах России. Школа открывает новые возможности для развития в нашем регионе малых форм хозяйствования, популяризации фермерства как важной части государственной программы комплексного развития сельских территорий и надёжной опоры сельскохозяйственной отрасли региона», - сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Впервые проект стартовал в России в 2020 году. За это время обучение прошли более 6,5 тысячи человек из 66 регионов страны.

«Учебная программа учитывает потребности каждого конкретного региона, и Великолукская сельхозакадемия разработала учебный план специально для псковских аграриев для дальнейшей реализации агропроектов, необходимых нашему региону», - подчеркнул директор Псковского регионального филиала Россельхозбанка Дмитрий Алемасов.

«Школа фермера» научит передовым методам ведения бизнеса, созданию регионального бренда, применению современных технологий возделывания и переработки растительной продукции, новым подходам в животноводстве, основам ветеринарии.

Для учеников будут регулярно проходить занятия по экономике, бухучету и маркетингу. Наставниками станут ведущие преподаватели Великолукской государственной сельскохозяйственной академии при участии специалистов Белорусского государственного аграрного технического университета и Витебской ордена «Знак почёта» государственной академии ветеринарной медицины.

Кроме теории, в программу заложена масштабная практическая часть. Занятия на производственных площадках позволят перенять передовой опыт успешных агропредприятий региона.

«Обучение на базе ведущих агровузов страны при участии успешных фермеров, которые делятся своим опытом, дает возможность повысить квалификацию, расширить компетенции, научиться строить свой бизнес с нуля. Помимо этого, "Школа фермера" - еще одна возможность решения кадрового вопроса на селе», - сообщил председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору Николай Романов.

Ректор вуза Юлия Фёдорова подчеркнула, что Великолукская сельхозакадемия» обладает всем необходимым, чтобы обеспечить образовательный процесс на высоком уровне. «Мы тесно взаимодействуем с сельхозпроизводителями разных регионов, поэтому хорошо понимаем, какие знания полезны и необходимы не только начинающим фермерское дело, но и имеющим опыт в сельском хозяйстве», - сообщила Юлия Фёдорова

В конкурсном отборе могут принять участие как действующие фермеры, ведущие свой бизнес, так и те, кто только планируют развивать свое дело в сфере АПК. Приём заявок начался 1 августа и завершится 30 августа 2024 года. В этот период все желающие попасть на обучение должны направить необходимый перечень документов в оргкомитет проекта.

Подать заявку и получить консультацию по бесплатному образовательному проекту можно в ВГСХА. E-mail: cdo@vgsa.ru, телефон: +7(81153)73179. Также заявку можно подать по ссылке.

Занятия в Псковской области начнутся 17 сентября. Общий срок обучения составит 2,5 месяца, а завершится оно защитой бизнес-планов учениками.

Выпускники «Школы фермера» получат документы об образовании государственного образца, при условии наличия среднего профессионального или высшего образования. Выпускники со средним образованием получат сертификат о прохождении обучения.

Все участники проекта, успешно закончившие обучение, приобретут дополнительные баллы для дальнейшего участия в конкурсном отборе на получение мер государственной поддержки.