Экономика

Потребность в кадрах у производственных компаний Псковской области за полгода выросла на 24%

Потребность в кадрах у производственных компаний Псковской области за полгода выросла на 24% относительно 2023 года (за первые шесть месяцев 2024 года в Псковской области было размещено более 2,5 тысячи производственных вакансий). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

Средние предлагаемые зарплаты в производственной сфере России достигли 87,3 тысячи рублей. За год работодатели-промышленники нарастили доход для производственников на 27,7 тысячи рублей. В Псковской области зарплаты для производственных работников тоже выросли: +20 тысяч, до 70 тысяч рублей.

Вахтовый метод работы остается актуальным для промышленности: с начала года работодатели разместили более тысячи вакансий для вахтовиков-производственников. Это на 13% больше, чем в 2023 году. В Псковской же области популярность незначительно снизилась: вакансий на 2% меньше, чем в прошлогодний период. Причем зарплата для псковского вахтовика-производственника достигла 145 тысяч рублей, увечившись за год сразу на 30 тысяч.