Экономика

С какими проблемами сталкиваются псковские предприниматели, рассказал бизнес-омбудсмен

Какие обращения поступают от псковских бизнесменов, рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев в эфире радио ПЛН FM (102.7 FM).

«Обращения достаточно разные. Чаще за последние полгода обращаются с проблемой технологического присоединения к электросетям. Эта проблема осталась, и она, конечно, довольно-таки серьезная, но у нас сейчас выстроен диалог с новым руководителем "Россетей". Мы по некоторым заявкам, по некоторым обращениям пытаемся найти компромиссные решения, чтобы они были менее затраты для "Россетей", и соответственно были выполнены в части условия договора со стороны предпринимателей», - рассказал Аркадий Мурылев.

Также к омбудсмену обращаются предприниматели из Великих Лук и Великолукского района. Многие компании столкнулись с тем, что у них появились красные индикаторы в их программах, из-за которых появляются проблемы с контрагентами, потом появляются проблемы с блокировкой счета. Это связано с тем, что некоторые компании арендуют свои места или находятся в местах регистрации, которых нет в федеральной адресной системе, пояснил гость студии.