С какими проблемами сталкиваются псковские предприниматели, рассказал бизнес-омбудсмен

Какие обращения поступают от псковских бизнесменов, рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев в эфире радио ПЛН FM (102.7 FM).
Также к омбудсмену обращаются предприниматели из Великих Лук и Великолукского района. Многие компании столкнулись с тем, что у них появились красные индикаторы в их программах, из-за которых появляются проблемы с контрагентами, потом появляются проблемы с блокировкой счета. Это связано с тем, что некоторые компании арендуют свои места или находятся в местах регистрации, которых нет в федеральной адресной системе, пояснил гость студии.